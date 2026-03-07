CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film prend rendez-vous pour un Nintendo Direct avec son ultime bande-annonce !

Une troisième bande-annonce de Super Mario Galaxy Le Film en approche





Mardi prochain, nous serons le 10 mars, soit le Mario Day. Si Nintendo va pour l'occasion proposer quelques jeux aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ce ne sera pas l'unique moyen pour la firme de célébrer sa mascotte. En effet, alors qu'il ne reste plus qu'une poignée de semaines avant la sortie en salles de Super Mario Galaxy Le Film, un troisième Nintendo Direct dédié au projet d'Illumination va être diffusé ce lundi 9 mars à 22h00, heure française, soit déjà à cette date évènement dans l'Archipel.

Cela n'a évidemment rien de surprenant puisque la même stratégie marketing avait été utilisée en 2023 pour son prédécesseur. Nous pourrons donc y découvrir la troisième et ultime bande-annonce du projet, avec sans doute de quoi bien hyper et donner envie aux spectateurs de se rendre en salles. Comme d'habitude, il est précisé qu'aucune information sur les jeux ne sera présente.

Un poster riche en détails





Pour accompagner l'annonce, une nouvelle affiche a été dévoilée, qui met en avant l'ensemble du casting principal avec Mario en figure centrale, Luigi grenouille, Yoshi, la princesse Peach prête à en découdre avec des Ninjis, Harmonie et de nombreux Lumas, Bowser qui a retrouvé sa taille normale et son fiston Bowser Jr. toujours pinceau en main.

Des détails intéressants sont également à relever. Toad est ainsi montré portant le Costume pingouin introduit dans New Super Mario Bros. Wii, tandis que Birdo est accompagnée par Mouser et Wart (Mamu), dont la présence a beaucoup fait parler les fans. Il faut dire que les apparitions de ce boss final de Super Mario Bros. 2 se font rares. Du reste, nous voyons une soucoupe volante en train de tracter le château de Peach comme dans l'intro de Super Mario Galaxy ; l'Observatoire de la comète avec Mégapod s'en approchant ; de nombreux vaisseaux de Bowser entourant une planète qui sera sans aucun doute la base d'opérations du duo ; ce qui apparaît comme un site de crash avec des Toads et une cité futuriste.

Vous trouverez en page suivante de multiples posters avec les personnages et quelques clips qui ont été diffusés ces dernières semaines, qui en montrent bien plus. Comme pour son prédécesseur, les références ne manqueront pas !

Pour rappel, Super Mario Galaxy Le Film sortira le 1er avril 2026 en France et aux États-Unis, mais pas avant le 24 avril au Japon. Le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film est quant à lui vendu 14,99 € chez Leclerc, sur Amazon et à la Fnac.

