CINEMA : Superman: Legacy, voici les nouveaux acteurs qui joueront Clark Kent et Lois Lane sur grand écran

Alors que le DC Extended Universe touche à sa fin avec la sortie récente de The Flash et celle de Aquaman and the Lost Kingdom en décembre (un film Blue Beetle à priori sans lien avec l'univers est prévu), DC Studios peut maintenant pleinement se pencher sur ses nouveaux projets dirigés par James Gunn et Peter Safran. Un tas de longs-métrages et séries sont prévus, et la première pierre angulaire de ce reboot des adaptations cinématographiques, qui débutera avec l'arc Chapter 1: Gods and Monsters, sera un film Superman: Legacy, réalisé par James Gunn en personne.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

La question qui brûlait les lèvres des fans était de savoir qui jouerait les célèbres Clark Kent et Lois Lane dans cette histoire revenant sur leur jeunesse. Après Christopher Reeve et Margot Kidder, Dean Cain et Teri Hatcher, Tom Welling et Kristin Kreuk ou encore Henry Cavill et Amy Adams, le nouveau duo de comédiens vient d'être officialisé : il s'agira de David Corenswet (Pearl, The Politician) et Rachel Brosnahan (La fabuleuse Mme Maisel, House of Cards). Si la seconde a déjà fait ses preuves sur le petit écran, le premier dont les faux airs avec Henry Cavill et le visage carré ravissent déjà certains, est un choix plus osé.



Si Superman: Legacy atteint la popularité de Man of Steel et ses successeurs, ce choix de casting risque fort de changer le destin de leur carrière. La date de sortie du long-métrage est calée au 11 juillet 2025 dans les salles étasuniennes.