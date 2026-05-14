CINEMA : The Legend of Zelda, Nintendo modifie encore une fois sa date de sortie, les plus impatients seront ravis

Une date de diffusion encore chamboulée





Après deux longs-métrages d'animation Super Mario signés Illumination portant sur grand écran l'univers de Nintendo et ses personnages emblématiques, nous attendons désormais avec curiosité un autre projet cinématographique : The Legend of Zelda. Coproduit avec Arad Productions et Sony Pictures, ce film en live-action tourné en Nouvelle-Zélande avec Bo Bragason (Zelda) et Benjamin Evan Ainsworth (Link) s'est pour le moment fait assez discret et n'a eu droit qu'à quelques photos officielles en fin d'année dernière.

À la base, il était prévu qu'il sorte à l'international le 27 mars 2027, mais sa date avait été revue et décalée au 7 mai. Eh bien, cette nuit, il y a encore eu du remue-ménage, puisqu'elle a cette fois été avancée, même s'il n'y a pas de quoi s'extasier.

This is Miyamoto. I would like to let you know that the worldwide theatrical release date for the live-action film of The Legend of Zelda has been moved up to April 30, 2027, from May 7. The team is working hard to deliver the film to everyone as soon as possible. There’s less… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026

C'est encore une fois par l'intermédiaire de Shigeru Miyamoto que la nouvelle a été annoncée sur Twitter / X. Oui, le décalage n'est que d'une semaine, mais cela est visiblement important pour Nintendo. En voici une traduction :

Ici Miyamoto. Je tiens à vous annoncer que la date de sortie mondiale en salles du film en prises de vues réelles de The Legend of Zelda a été avancée au 30 avril 2027, au lieu du 7 mai. L'équipe travaille d'arrache-pied pour vous proposer le film aussi vite que possible. Il reste moins d'un an avant la sortie, alors merci de votre patience.

Compte tenu de la chute en Bourse récente de Nintendo à la suite de l'annonce de la hausse de prix de la Switch 2, entre autres, toute nouvelle de ce type est sans doute bonne à prendre. D'ailleurs, cela permettra sans doute au film d'apparaître d'une certaine manière au bilan financier de mai 2027 avec les premiers chiffres du box-office, sans pour autant trop bousculer le planning. Bref, c'est un joli coup qui devrait satisfaire tout le monde.

En France, nous pourrons donc découvrir The Legend of Zelda à partir du 28 avril 2027, les sorties s'effectuant le mercredi.

D'ici là, vous pouvez par exemple découvrir Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le dernier titre en date de la licence sorti fin 2025 sur Switch 2. Il est actuellement vendu 58,95 € chez Cdiscount.