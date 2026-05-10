Clair Obscur : Expedition 33 salué par Andy Serkis, Hollywood change de regard sur le jeu vidéo

Le succès de Clair Obscur : Expedition 33 continue de dépasser le cadre strictement vidéoludique. Après avoir marqué les joueurs par son univers, son écriture et sa direction artistique, le jeu de Sandfall Interactive reçoit désormais les compliments d’Andy Serkis. L’acteur britannique, connu pour ses performances de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou de César dans La Planète des Singes, prête sa voix à Renoir dans le RPG français. Son regard a un poids particulier, puisqu’il connaît mieux que beaucoup la frontière de plus en plus fine entre cinéma, jeu vidéo et performance capture.

Dans une interview accordée à Variety, Andy Serkis explique avoir été immédiatement intrigué par le projet lorsqu’il a découvert la présentation de Clair Obscur : Expedition 33. L’acteur évoque une proposition visuelle forte, une direction artistique qu’il juge belle, mais aussi une histoire particulièrement émotionnelle pour un jeu vidéo. Il souligne également la puissance de la musique, l’un des éléments qui ont largement participé à l’identité du titre depuis sa sortie. Pour lui, la réussite de ce premier jeu signé Sandfall Interactive illustre la maturité atteinte par certaines productions vidéoludiques.



Source image : Variety-Does Andy Serkis Know His Lines ?

Andy Serkis insiste surtout sur un point central, il ne voit pas de différence fondamentale entre jouer pour un film, pour la scène, pour la télévision ou pour un jeu vidéo. Selon lui, l’approche du personnage reste la même. Il faut le construire, comprendre ses intentions, lui donner une présence et une cohérence. Cette déclaration peut sembler évidente pour les joueurs habitués aux grandes productions narratives, mais elle reste importante dans une industrie où le jeu vidéo a longtemps été perçu comme un domaine moins noble que le cinéma. L’acteur rappelle ainsi que le travail d’interprétation ne disparaît pas parce qu’il passe par une manette, un moteur graphique ou une session de capture de mouvement.

L’évolution est d’autant plus frappante qu’Andy Serkis a connu une autre époque. Il rappelle qu’au moment de son travail sur Heavenly Sword, sorti sur PlayStation 3 en 2007, certains acteurs regardaient encore le jeu vidéo avec distance, comme un secteur dans lequel ils ne souhaitaient pas forcément s’impliquer. Aujourd’hui, la situation semble différente. De jeunes comédiens sortant des écoles d’art dramatique voient désormais le jeu vidéo comme une opportunité réelle, parfois même comme un objectif de carrière. Le jeu vidéo n’est plus seulement un détour dans un parcours d’acteur, il devient un terrain d’expression recherché.

Ce changement de perception tient aussi à l’évolution technique du secteur. Andy Serkis souligne une forme d’ironie, Hollywood s’est longtemps montré condescendant envers le jeu vidéo, alors que le cinéma utilise aujourd’hui massivement des technologies issues de ce milieu. Les moteurs de jeu servent désormais à préparer des scènes d’action, à travailler la prévisualisation, à gérer des environnements numériques en temps réel ou encore à alimenter des volumes de production virtuelle, comme ceux popularisés par certaines séries et productions récentes. Autrement dit, le cinéma moderne s’appuie déjà sur des outils que le jeu vidéo a contribué à populariser et perfectionner.

Dans ce contexte, Clair Obscur : Expedition 33 apparaît comme un bon exemple de cette convergence. Le titre de Sandfall Interactive ne cherche pas à singer le cinéma, mais il montre qu’un jeu peut porter une histoire ambitieuse, des personnages incarnés et une direction artistique identifiable. Le fait qu’un acteur comme Andy Serkis s’en fasse l’écho renforce encore la portée symbolique du phénomène. Le succès du jeu français ne se limite donc pas à ses ventes ou à son accueil critique, il participe aussi à une reconnaissance plus large du jeu vidéo comme espace artistique et narratif.

Reste que cette reconnaissance ne règle pas tout. Le débat autour de la place des acteurs, de la performance capture, du doublage et de la rémunération dans le jeu vidéo demeure bien réel. Mais les déclarations d’Andy Serkis montrent que les mentalités changent, en particulier lorsque des œuvres comme Clair Obscur : Expedition 33, Baldur’s Gate 3 ou d’autres productions récentes mettent l’interprétation au cœur de leur proposition. Hollywood ne regarde plus seulement le jeu vidéo comme une réserve d’adaptations possibles, mais aussi comme un laboratoire de narration, de technologie et de jeu d’acteur.