Clean Up Earth : quand le Steam Néo Fest met le jeu vidéo au service de la planète

Le Steam Next Fest est souvent l’occasion de remplir sa wishlist plus vite que son backlog ne se vide. Cette édition, organisée du 23 février au 2 mars, met en avant une proposition différente avec Clean Up Earth. Le studio français Magic Pockets, reconnu pour son travail sur de grandes licences internationales, propose une démo expérimentale qui conjugue détente et engagement.

Derrière son apparente simplicité, le projet cherche à donner du sens au temps passé en jeu.

Ici, aucun score à exploser ni boss final à affronter. Le titre s’inscrit dans la mouvance du cozy gaming, avec une boucle centrée sur la restauration d’environnements dégradés. Les joueurs débarquent dans des zones polluées munis d’un seul outil, le Terra Cleaner. Cet équipement évolutif permet d’aspirer les déchets, de traiter les résidus toxiques et de recycler les matériaux afin de reconstruire des structures abandonnées. La progression repose sur une transformation visible du décor, la végétation reprend ses droits et les couleurs reviennent peu à peu dans un paysage initialement terne.

Le jeu s’adapte à plusieurs profils. Une session peut se vivre en solo, dans une approche contemplative, ou en coopération. Certaines cartes accueillent jusqu’à huit joueurs, tandis que les serveurs communautaires peuvent dépasser les 25 participants. Le titre gagne alors en dimension collective, déplacer des débris volumineux ou restaurer des installations demande une coordination réelle. La coopération devient un levier central de progression et non un simple ajout cosmétique.





Ce qui retient particulièrement notre attention, à la rédaction, concerne toutefois son modèle solidaire. Clean Up Earth intègre un système de micro-dons réels déclenchés par le gameplay. Lors de la création du personnage, chaque joueur sélectionne une organisation partenaire. Les actions réalisées en jeu remplissent une jauge associée à cette ONG. Une fois la mission terminée, un don est versé à l’association concernée, financé par une cagnotte alimentée par le studio et ses partenaires, sans coût supplémentaire pour le joueur.

Le dispositif a déjà été testé lors de la Jingle Jam 2025 en collaboration avec le WWF. L’opération avait permis de valider le mécanisme et de démontrer qu’un événement communautaire pouvait générer un impact mesurable. Le temps de jeu se transforme alors en contribution concrète, sans modifier l’accessibilité du titre.

Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à regarder notre live podcast spécial avec Magic Pockets. Dans ce live, le directeur du jeu détaille la mise en place technique du système de dons et les contraintes rencontrées lors de la phase caritative.

La démo actuellement disponible propose quatre tutoriels pour prendre en main le Terra Cleaner, quatre missions jouables en solo ou en coopération, ainsi qu’une grande carte multijoueur conçue pour des sessions d’environ deux heures. L’ensemble offre une vision claire des ambitions du projet avant sa sortie prévue en avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, une version Nintendo Switch 2 étant annoncée ultérieurement. Vous povez soutenir le projet via son Kickstarter et déjà le tester via la démo sur Steam ici.

Clean Up Earth ne se contente pas de proposer un gameplay relaxant, il tente d’aligner mécaniques ludiques et engagement environnemental.