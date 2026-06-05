CONTROL Resonant : un nouvel aperçu totalement surréaliste pour dévoiler sa date de sortie et ses éditions

Date de sortie de CONTROL Resonant





En décembre dernier, Remedy dévoilait enfin la suite de Control, qui promet d'être bien différente, à commencer par son protagoniste Dylan Faden (Sean Durrie), le frère de Jesse qui est désormais directrice du FBC et surtout portée disparue. Depuis, CONTROL Resonant a refait une apparition lors du State of Play de février (voir la vidéo de gameplay plus bas) et lors de celui de cette semaine, où sa date de sortie a été dévoilée.

Comme toutes les grosses productions de l'industrie devant encore paraître cette année, il évitera bien largement le mois de novembre puisqu'il est attendu le 24 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Le jeu sera supporté par GeForce NOW et disposera plus tard dans l'année d'une version Mac via la plateforme de Valve et l'App Store.

Il s'agira du jeu de Remedy disposant du plus de langues puisqu'il sera intégralement localisé (audio, interface et sous-titres) en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais brésilien, japonais et chinois simplifié. Il y aura également une localisation textuelle en coréen, polonais, russe, espagnol d'Amérique latine, chinois traditionnel, turc et ukrainien.

Un nouvel aperçu totalement psychédélique





Outre le début de cette nouvelle bande-annonce narrée par Jesse Faden, qui décrit ce qu'il s'est passé avant la catastrophe ayant transformé Manhattan, c'est une succession de séquences aussi spectaculaires que peu compréhensibles qui s'enchaînent, en plus de quelques interactions entre Dylan et le personnel encore présent du FBC. Mieux encore, la fratrie est même réunie un temps, puisqu'il s'agit bien de Jesse dans sa toute nouvelle tenue. Ironiquement, Jean Grey du prochain jeu Marvel's Wolverine ressemble presque davantage à l'héroïne telle qu'elle était dans Control que cette apparition. Nous voyons également une nouvelle alliée s'appelant Zoe de Vera, en plus de Simon Arish et Emily Pope.

Sur le PlayStation Blog, Mikael Kasurinen est revenu sur le personnage de Dylan et la dynamique narrative l'entourant lui et sa sœur. Attention, des spoilers du premier jeu sont présents si jamais vous n'y avez pas encore joué.

Dans Control Resonant, Manhattan est en proie à des forces paranormales : son architecture est impossible, ses réalités se métamorphosent et ses rues grouillent d'entités monstrueuses engendrées par une résonance d'un nouveau genre. Le trailer laisse entrevoir cette nouvelle menace mystérieuse. Dylan se trouve au centre de ce chaos. Cette fois, c'est le seul et unique personnage jouable, et ce choix annonce tout de suite la couleur. Comme nous l'avons vu dans la bande-annonce, Dylan s'aventure un peu plus loin au cœur de la ville. C'est à ce moment qu'il tombe sur des manifestations résonantes, ainsi que sur des forces hostiles. Elles exigent alors qu'il maîtrise ses capacités en constante évolution, et la puissance brute de son arme métamorphe, l'Aberration. Jesse était la protagoniste dans le premier opus. Nous sommes restés volontairement silencieux sur son nouveau périple. En effet, un changement de dynamique se traduit par une mise en valeur de son frère : Dylan, le « visage de l'ennemi » dans le titre original. Son histoire constitue le pilier de Resonant, mais à l'instar du premier jeu, c'est l'autre membre de la fratrie qui forge la voie. L'arc narratif des Faden tourne autour de Jesse et de Dylan. C'est bel et bien cette synergie qui permet à leur histoire commune de progresser. Au final, les deux jeux ont pour thème le frère et la sœur face à leurs destinées. Les actions de Jesse façonnent le voyage de Dylan alors qu'un nouveau danger existentiel menace l'humanité. Jesse n'en demeure pas moins un élément central du scénario, et sa présence se fait sentir dans le jeu, mais Dylan est le catalyseur de l'histoire. Dans Resonant, nous en découvrons plus sur le passé compliqué des Faden. Leurs vies n'ont pas été faciles, et le poids du fardeau qui pèse sur leurs épaules est sur le point de devenir insoutenable. Les épreuves qui les attendent pousseront nos deux héros dans leurs derniers retranchements. Dylan n'est pas un personnage forcément très attachant. Lors de sa première apparition dans Control, c'était un monstre, une entité difforme prête à anéantir notre réalité. Dylan n'a jamais été au contrôle de sa vie. Enfant, il a été emmené par le Federal Bureau of Control et élevé dans une institution qui dictait chaque seconde de son existence. Les choses se sont finies tragiquement : des gens sont morts, et il a été mis en confinement pendant des années. Plus tard, une entité surnaturelle appelée Hiss a frappé l'Oldest House, le QG du Bureau, et s'est emparée de Dylan. S'en est alors suivi la catastrophe la plus grave de toute l'histoire du FBC. Des centaines de personnes ont péri. Jess est arrivée à la toute dernière minute et a neutralisé Dylan, ainsi que la force qui le possédait. Elle l'a purifié, mais il est tombé dans le coma, piégé dans son propre esprit pendant des années. Ayant désormais repris connaissance, il essaye de se frayer un chemin à travers un monde qui lui est étranger. Jesse, la seule personne réellement proche de lui, a disparu. Dylan porte tout le poids de son passé. Mais il veut se rendre utile et trouver sa sœur. Toutefois, une question cruciale le hante : qui est-il aujourd'hui ?

Un point sur le gameplay





Cet Action-RPG d'aventure n'est pas sans rappeler la bonne époque des Prototype de Radical Entertainment et avait donc eu droit à une vidéo montrant son gameplay, commentée sur le PlayStation Blog par le game designer senior Sergey Mohov :

La séquence offre un aperçu de Dylan en pleine action. Notre héros pourchasse un Resonant dans le paysage évolutif de la zone d'incursion ouest, l'un des secteurs que vous pouvez explorer au début du jeu. À première vue, cet endroit semble vous évoquer des souvenirs, mais il a été remanié par des forces paranormales qui déchirent notre réalité. Control Resonant n'est pas un jeu en monde ouvert, mais les fondations de son gameplay reposent sur de gigantesques espaces distincts regorgeant d'activités secondaires, de personnages cachés et de découvertes facultatives. Un puissant récit central vous guide à travers cet univers tout en vous laissant suffisamment de liberté pour explorer et mettre au jour les séquelles du chaos. La zone d'incursion ouest est un excellent exemple de cette approche. En effet, elle se déforme pendant que l'architecture se replie sur elle-même dans un contexte où la pesanteur se comporte de manière imprévisible. Au cours de la vidéo, vous entendrez une voix qui s'adresse à Dylan. Il s'agit de Zoe De Vera, l'un des nouveaux personnages qui jouent un rôle crucial dans Control Resonant. Cet agent du BFC fait office d'officier de liaison sur le terrain. Elle guide Dylan et lui fournit des renseignements pour gérer une situation qui dégénère. Sa relation avec notre héros constitue un élément important de l'histoire. Zoe l'incite à affronter son for intérieur et à comprendre de quoi il est capable. Elle le pousse à s'accrocher à son humanité, un détail crucial face à une crise surnaturelle. Capacités surnaturelles de Dylan À mesure que Manhattan se déforme et s'altère, traverser les différentes zones devient un défi de gameplay autant qu'un spectacle à part entière. Les capacités surnaturelles de Dylan, telles que Reach, lui permettent de parcourir des espaces qui n'obéissent plus aux règles de la physique. Vous arriverez dans des secteurs en proie à des anomalies gravitationnelles, où la pesanteur et l'orientation sont littéralement sens dessus dessous. Dylan peut activer sa capacité Shift pour s'adapter à la volée et rediriger son élan, ainsi que ses mouvements afin de sortir indemne de ces lieux. Il n'est pas impossible qu'une route se matérialise à l'envers au-dessus de Dylan, ou que le toit d'un bâtiment s'incline pour faire alors office de pont vertical. Si vous parvenez à atteindre ces éléments, vous pourrez marcher dessus normalement. Le défi consiste à réapprendre la signification du mot « sol » et à repérer les chemins sur des surfaces désormais en guerre avec la pesanteur. Dylan est équipé de l'Aberration, une arme de mêlée métamorphe et un élément central de votre arsenal. Comme le montre la vidéo, cette arme peut se transformer en marteau, en lames, en faucille et en poings. Vous disposez donc d'une véritable trousse à outils polyvalente pour façonner votre approche du combat. L'Aberration peut adopter d'autres aspects, mais nous n'en dirons pas plus pour le moment. Progresser consiste à bâtir votre propre flux offensif parfait. Vous développerez constamment votre trousse à outils en déverrouillant de nouvelles formes de l'Aberration, des capacités surnaturelles et des combos. En outre, vous aurez accès à des systèmes de personnalisation encore plus fouillés qui vous permettront de vous spécialiser et de booster vos techniques préférées. Avant de foncer au cœur du champ de bataille, vous pouvez vous équiper de vos armes et de vos capacités de prédilection pour créer une configuration qui détermine votre stratégie d'assaut, aussi bien sur terre que dans les airs. Présentation des Resonants La vidéo présente également les Resonants, qui figurent parmi les boss ennemis les plus redoutables du jeu. Ces entités sont les vestiges d'êtres humains dotés autrefois d'une puissance incommensurable. Désormais, elles sont corrompues et gangrénées par la même force mystérieuse qui menace la réalité. Bien que croiser le chemin de Resonants soit dangereux, les éliminer permet à Dylan de développer son arsenal surnaturel. En effet, chaque Resonant qu'il terrasse lui insuffle une toute nouvelle capacité de combat. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre jeu s'appelle Control Resonant ! Nous espérons que vous avez apprécié ce premier aperçu du gameplay de Control Resonant. La zone d'incursion ouest ne constitue qu'une seule étape d'un périple beaucoup plus colossal et étrange.

Et si tout cela ne vous suffit pas, tout un tas d'autres détails liés à la progression, ainsi que le mode New Game+, sont à retrouver en page suivante.

Le détail des éditions





Bonne nouvelle, contrairement à Alan Wake 2, il y aura bien des copies physiques dès le lancement sur consoles, le studio a visiblement retenu la leçon.

Bonus de précommande Tenue de corruption du Hiss.

Tenue occulte.

Artéfact d’outil de pickpocket.



Édition Standard - 59,99 € Une copie de CONTROL Resonant physique (PS5 ou Xbox Series X|S) ou numérique. Édition Steelbook - 69,99 € Une copie physique de CONTROL Resonant (PS5 ou Xbox Series X|S).

Un boîtier steelbook.

Trois impressions d'art.

Un poster de l'illustration principale.

Édition Deluxe numérique - 69,99 € Une copie de CONTROL Resonant.

Tenue de mission d'EMA (AWE) pour Dylan.

Artéfact inexploité (portefeuille).

Lot de ressources de démarrage.

Artbook numérique.

Bande-son originale.

48 heures d'Accès Anticipé (uniquement sur PS5).

L'édition physique PS5 de Control Ultimate Edition qui sortira elle le 26 juin est de son côté disponible en précommande à 29,99 € chez Cdiscount et Amazon. Si vous préférez le démat, sachez qu'il est en promotion sur le PlayStation Store à seulement 3,99 € jusqu'au 11 juin !