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Corsairs La Bataille des Caraïbes 04 1

Corsairs - La Bataille des Caraïbes, le RTS de pirates reprend enfin la mer sur PC

par
Source: Microïd

Le grand classique de stratégie navale revient dans une version entièrement revisitée. Corsairs - La Bataille des Caraïbes est désormais disponible sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store.

L’heure est venue de lever l’ancre. Développé par le studio Fishing Cactus, Corsairs - La Bataille des Caraïbes remet les flibustiers au centre de la carte avec une formule mêlant stratégie en temps réel, commerce, gestion de flotte et affrontements tactiques. Héritier de Corsairs : Conquest at Sea, le titre entend moderniser une licence bien connue des amateurs de batailles navales, tout en conservant son goût pour les décisions stratégiques et les mers disputées.

Corsairs La Bataille des Caraïbes 04 1

Dans cette nouvelle version, les joueurs peuvent choisir de servir une grande nation ou de tracer leur propre route sur les eaux des Caraïbes. La France, l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne et les Pays-Bas sont au cœur des campagnes proposées, chacune avec ses objectifs, ses contraintes et ses enjeux de domination maritime. À cela s’ajoutent des factions pirates indépendantes, capables de perturber les plans les mieux préparés.

Le jeu ne se limite pas aux combats en mer. La gestion du commerce, l’amélioration des navires, le développement des ports et le renforcement des bâtiments prennent une place importante dans la progression. Chaque décision d’investissement peut peser sur la capacité d’une flotte à contrôler durablement les routes commerciales, à défendre ses positions ou à résister aux attaques ennemies.

Les affrontements navals misent sur le positionnement, les statistiques des bâtiments et le choix des munitions. Les abordages ont également été retravaillés, avec plusieurs classes de soldats et la possibilité pour le Corsair lui-même de participer aux combats. Capturer un navire plutôt que le couler devient alors un choix stratégique, plus risqué, mais potentiellement beaucoup plus rentable pour agrandir sa flotte.

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En plus du mode Campagne, Corsairs - La Bataille des Caraïbes introduit un mode Escarmouche. Celui-ci permet de jouer rapidement contre l’intelligence artificielle en solo, ou en ligne jusqu’à quatre joueurs. Les parties peuvent être privées ou publiques, avec un système de classement basé sur l’Elo pour encadrer le matchmaking compétitif.

Caractéristiques :

  • Combat naval tactique

Commandez une flotte de 12 types de navires distincts et engagez-vous dans des batailles navales tactiques où le positionnement, les statistiques des navires et le choix des munitions sont décisifs.
Utilisez 3 types de munitions, chacun avec des effets uniques, pour adapter votre approche selon la situation.
Choisissez entre 3 types de soldats : Tanks, Gunners et Agiles pour former la force principale de votre équipage.

  • Progression de la flotte et améliorations

Améliorez vos navires, flottes, ports et bâtiments pour améliorer les statistiques clés et débloquer de nouvelles possibilités stratégiques.
Des décisions d'investissement prudentes sont essentielles pour maintenir une domination à long terme sur les routes commerciales et les forces ennemies.

  • Abordage et capture de navire

Engagez-vous dans des abordages pour combattre les équipages ennemis au corps à corps.
L'abordage vous permet de capturer les navires ennemis au lieu de les détruire, obligeant les joueurs à choisir entre une élimination rapide ou des engagements plus risqués pour agrandir leur flotte.

  • Factions dynamiques et choix tactiques

En plus des grandes nations, des factions de pirates opèrent en tant que tiers indépendants, créant des rencontres imprévisibles et des décisions tactiques supplémentaires pendant les parties.

  • Mode Campagne – Cinq Nations

Jouez à travers cinq campagnes, représentant la France, l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas, chacune offrant ses propres défis stratégiques et objectifs à travers les Caraïbes.

Mode Escarmouche
Plongez dans le mode Escarmouche contre des adversaires IA ou d'autres joueurs en ligne.
Les parties privées et publiques sont prises en charge, avec un système de classement basé sur l'Elo garantissant un matchmaking compétitif

Avec son mélange de tactique navale, de commerce, de progression et d’abordages, Corsairs - La Bataille des Caraïbes vise autant les nostalgiques du jeu original que les joueurs à la recherche d’un RTS maritime plus moderne. Le titre est disponible dès maintenant sur PC, via Steam, GOG et Epic Games Store.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
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