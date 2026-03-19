Crimson Desert : les tests sont là, voici les notes de la presse française !

Une fresque ambitieuse qui fait vibrer la critique





Pour ne pas changer, nous nous attardons sur les différentes impressions qui trainent sur la Toile. Ne tournons pas autour du pot , chez JeuxVideo.com, le verdict est clair, « Pearl Abyss se retrouve piégé par ses ambitions ». Du côté de Gamekult, c'est la catastrophe... Nos amis qui évoquent « des errances techniques inacceptables pour un blockbuster de cette trempe, et plombé par une écriture totalement dépassée », oui, ça fait mal...

Pour JeuxActu, c'est une petite bombe qui déboule dans les rayons. Nos confrères précisent : « Crimson Desert est bien le grand open world qu’il promettait d’être. Pearl Abyss a créé un univers immense, vivant et complexe, qui rivalise avec Red Dead Redemption 2 », rien que ça. Une comparaison lourde de sens, qui place immédiatement le titre dans la cour des grands. De son côté, Millenium explique que « Les meilleurs moments de Crimson Desert sont lorsque l'on pense au jeu qu'il aurait pu être, sans sa boulimie de mécaniques ineptes et sa maniabilité d'une lourdeur assommante. ».

Chez Gameblog, le ton est un brin enthousiaste : « Malgré une prise en main très délicate dans les premières heures, ses défauts et les frustrations que l’expérience peut procurer, Crimson Desert est sans conteste une aventure à part dans le paysage vidéoludique. ».

Rappelons que la date de sortie de Crimson Desert est fixée aujourd'hui, 19 mars 2026.