Cyberpunk 2077 : la mise à jour « next-gen » sera aussi gratuite sur PC

En arrivant le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 sera l'archétype même du jeu à cheval sur deux générations de console (si les PS5 et Xbox Series X daignent se trouver des dates de lancement). CD Projekt RED prévoit que son titre soit rétrocompatible avec des améliorations légères dès la sortie de la next-gen, et a aussi annoncé qu'une mise à jour gratuite apportant de vraies fonctionnalités et techniques de nouvelle génération sera proposée, normalement en 2021. Ainsi, le Cyberpunk 2077 rétrocompatible prendra la forme de vraies versions PS5 et Xbox Series X avec des graphismes adaptés à la next-gen.



Et les joueurs PC, dans tout ça ? Bonne nouvelle, sur ordinateur personnel, les améliorations prévues par CD Projekt RED pour la PS5 et la Xbox Series X seront proposées gratuitement via une mise à jour. De plus, les développeurs ne prévoient pas de réhausser le prix pour cette nouvelle version.

Sur PC, la situation est un peu différente car il n'y a pas de changement réel entre les plateformes ou quoi que ce soit du genre, comme avec les consoles. Mais il y aura un patch qui améliorera la qualité visuelle et quelques fonctionnalités supplémentaires, et, bien sûr, nous n'allons pas facturer les gens pour un patch - c'est quelque chose qu'ils vont télécharger et cela améliorera leur jeu et leur expérience. Mais nous n'allons pas leur demander de l'argent supplémentaire. Si vous avez votre jeu sur PC, il vous suffira de télécharger une mise à jour, et le jeu continuera à coûter ce qu’il coûte actuellement sur le marché des PC. Nous le considérons comme une mise à niveau du jeu actuellement existant.

Il s'agira donc du même parcours que pour The Witcher 3, qui va avoir droit à un patch gratuit sur PC à l'occasion de l'arrivée la Complete Edition sur PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez donc sereinement précommander la version PC de Cyberpunk 2077, vendue 54,99 € chez Amazon.fr, et êtes assurés d'avoir les optimisations une fois celles-ci disponibles.

