Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est une expérience sous-marine pleine de rencontres (01/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est une expérience qui offre la possibilité de découvrir les fonds marins et leurs animaux. Graphiquement réussie, c'est une application idéale pour faire découvrir la réalité virtuelle. Elle est en français et, pour rappel, notre référencement des jeux Quest 1 et Quest 2 en français est ici.

Ocean Rift (7,99 € 9,99 € -20 %) (845,9 Mo) (français) (C) (4/5) - PEGI 3

C'est le premier parc safari aquatique en réalité virtuelle au monde. Explorez un monde sous-marin débordant de vie avec des dauphins, requins, tortues, serpents de mer, raies, baleines, lamantins, otaries et même des animaux préhistoriques ! C'est beau, c'est reposant, cela convient à tout le monde.





