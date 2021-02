Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour nous emmène à la pêche (14/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu qui nous transforme en pécheur passionné. Il est possible de profiter de parties tranquilles en mode solo ou plus animées entre amis via le multijoueur. Graphiquement réussi, il vise à offrir une expérience réaliste au travers de différents niveaux de difficultés et surtout de la possibilité de désactiver l'interface graphique pour être « comme dans la vraie vie » et c'est réussi. Des bonus comme la navigation sur Internet, le visionnage de vidéos Youtube ou encore l'admiration de son aquarium sont des plus appréciables. Le jeu est français.

Real VR Fishing (13,99 € 19,99 € -30 %) (771,2 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3

Faites le grand saut : découvrez l'univers passionnant de la pêche, ou détendez-vous et admirez le paysage. Découvrez les meilleurs coins de pêche du monde entier dans Real VR Fishing. Participez à des parties de pêche à plusieurs en multijoueur, ou profitez du calme du mode solo.







