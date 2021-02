Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est une compilation sportive bien barrée ! (06/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous invite à faire du sport avec Sports Scramble. Il offre un max de fun en solo, mais c'est surtout en multijoueur qu'il devient délirant. Si le mode classique permet de jouer selon les règles établies, le mode Scramble offre des variantes totalement barrées comme jouer au tennis avec un club de golf et une boule de bowling... Et ce n'est qu'un exemple. Un incontournable familial. Prévoir de l'espace pour jouer, sinon gare aux chocs contre les murs ou les meubles ! Le jeu est en français et compatible avec le cloud saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

Sports Scramble (22,99 € 29,99 € -23 %) (1,16 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 3

Prenez vos sports préférés et mélangez-les ! Jouez au tennis avec un club de golf. Faites un strike avec un ballon de basket. Réussissez un coup de circuit avec une crosse de hockey ! Les trois sports principaux (tennis, bowling et baseball) disposent chacun des modes entraînement solo, Partie rapide et Défi. Connectez-vous en ligne pour affronter d'autres joueurs de Sports Scramble dans une multitude de modes multijoueur.





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1 (28/01/2021)