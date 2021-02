Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est destinée aux bagarreurs piliers de bar ! (22/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu d'escalade qui permet de se mesurer à bon nombre de montagnes dans le monde. The Climb, dont la suite est attendue dans quelques jours, offre de nombreuses possibilités, dont l'escalade en solo, se mesurer de manière asynchrone à ses amis, des défis sur des rochers où la maîtrise parfaite des techniques de grimpe est primordiale, un mode « touristique » qui permet de profiter des voies sans prise de tête et des décors qui aèrent bien la tête. Le jeu est en français (voix et texte) et il est cross-buy ce qui permet, pour le même prix, d'en profiter sur PC avec de meilleurs graphismes.

Drunkn Bar Fight (11,99 € 16,99 € -29 %) (1,42 Go) (anglais) (I) (4,1/5) - PEGI 16

Drunkn Bar Fight est un jeu simple, immersif, idiot et tapageur. À tour de rôle, jetez des bouteilles, des fléchettes, des chaises, des bocaux ou tout autre objet sur lequel vous pouvez mettre la main sur des adversaires. Ou utilisez ces mêmes objets pour écraser les autres clients sur le sol, puis les jeter à travers une vitre en verre. Jeu en anglais pur et dur, mais vu le style, ce n'est pas gênant. La liste des jeux en français se trouve ici.





