Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un FPS VR nerveux et multi en 4v4 ! (17/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu de tir multijoueur en 4 contre 4 qui envoie du rythme et de la pression. Il comporte 7 maps, plusieurs armes (dont un shotgun violent), quelques accessoires et des éléments de personnalisation. Il est en français et cross-buy, ce qui signifie qu'en achetant la version Quest 1 et 2, vous bénéficiez aussi de la version PC gratuitement.

Solaris Offworld Combat (16,90 € 24,99 € -32 %) (1,67 Go) (français) (I) (3,6/5) - PEGI 12

Solaris Offworld Combat est un jeu de tir multijoueur. Participez à des matchs en 4 contre 4 au cours desquels vous allez courir, sprinter et glisser dans une arène à la recherche d'armes et d'objets pour éliminer vos adversaires.

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

