Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un jeu de combat en mêlée (04/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous place dans la peau d'un chevalier ou d'un ninja futuriste. Il faut affronter, en solo ou en multijoueur, des adversaires dans des combats face à face au cœur d'une arène. Loin d'être un jeu bourrin, il faut savoir garder ses armes chargées d'énergie pour ne pas qu'elles cassent, éviter les attaques ennemies et déjouer les techniques de défense adverses, le tout dans des scènes au ralenti. Le jeu est en anglais et compatible avec le cloud-saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

IronLights (19,99 €) (837 Mo) (anglais) (C) (4,3/5) - PEGI 7

Ironlights est un jeu de duels en VR qui met en scène des combats de mêlée où fluidité, maîtrise et bullet time sont les maîtres mots. Un mode campagne permet de jouer en solo et le mode multijoueur permet d'affronter des joueurs du monde entier.





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1 (28/01/2021)