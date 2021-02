Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un jeu d'infiltration orienté FPS en pleine guerre froide.(19/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu d'infiltration orienté FPS dans lequel vous incarnez un Phantom, un soldat d'élite en pleine guerre froide. Votre mission si vous l'acceptez : vous frayer un chemin dans une zone marécageuse et pénétrer en toute discrétion dans un complexe militaire Russe afin de découvrir et de déjouer le sale coup qui s'y prépare. L'avenir du monde en dépend. Mais attention, vous n'avez qu'une nuit... et un kayak... Il est sous-titré en français et cross-buy, ce qui signifie qu'en achetant la version Quest 1 et 2, vous bénéficiez aussi de la version PC gratuitement.

Phantom: Covert Ops (22,49 € 29,99 € -25 %) (3,40 Go) (VOSTFR) (M) (4,2/5) - PEGI 16

Vous êtes un Phantom, un redoutable soldat d'élite des forces spéciales qui ne dispose que d'une nuit pour éviter une guerre totale. Déployé dans une zone marécageuse hostile et lointaine à bord de votre kayak militaire, utilisez des armes pour neutraliser la menace ennemie.

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1