Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un jeu de rythme créé par Harmonix (03/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous offre la possibilité de nous défouler en musique. Là où Beat Saber nous fait jouer avec des sabres laser et Pistol Whip avec des armes à feu, AUDICA a su faire évoluer le principe de ce qui était proposé par Audioshield (premier jeu du genre en VR) avec des armes de poing futuristes, et c'est très jouissif. Le jeu est dans notre langue et, pour rappel, vous trouverez le liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

Audica (22,99 € 29,99 € soit -23 %) (914 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3

AUDICA est un VR Rhythm Shooter de Harmonix, les créateurs de Rock Band et Dance Central. Armé d'une paire de blasters rythmiques, vous tirez et écrasez des cibles au rythme d'une bande-son contenant des chansons de certains des artistes les plus populaires au monde. Plus votre timing et votre précision sont bons, meilleur sera votre score. Plus votre score est élevé, plus votre place dans les classements d’AUDICA sera élevée.





