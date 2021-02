Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un jeu de rythme qui change un peu de Beat Saber (12/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu qui va nous faire perdre des calories en musique, car c'est tout le corps qui doit suivre la cadence. Synth Raiders propose pas moins de 67 musiques, 52 OST et 15 DLC dont un avec quelques titres de Muse. De plus, cerise sur le gâteau, il permet de jouer avec sa propre playlist sans avoir à bricoler. Il permet de jouer à 10 et supporte une jouabilité à 360° (Spin Mode) sur tous les morceaux. Le jeu n'est pas localisé en français, mais il est cross-buy et peut être joué, pour le même prix, avec sa version PC. Si jamais vous cherchez tous les autres jeux en français, la liste se trouve ici.

Synth Riders (15,99 € 24,99 € soit -36 %) (950 Mo)(C)(4,6/5) - PEGI 3

Synth Riders





est une alternative rythmique VR dansante freestyle. Perdez-vous dans la musique incroyable, montez le système sur rails unique, rencontrez des amis dans le multijoueur et obtenez une bonne séance d’entraînement dans le processus.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1