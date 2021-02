Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est une mise en VR d'un jeu MYSTique des années 90 (20/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu d'exploration et d'enquête ou il faudra résoudre les nombreux puzzles qui se présentent. Porté au ciel par les fans de la première heures qui le rédécouvrent en réalité virtuelle, il n'en reste pas moins graphiquement moyen et difficile d'accès pour ceux ayant l'habitude d'être pris par la main, comme c'est la norme dans les jeux actuels. Pour couronner le tout, il est en anglais pur et dur, ce qui rajoute une barrière supplémentaire à ceux qui ne maîtrisent pas cette langue.

Myst (26,99 € 29,99 € -10 %) (7 Go) (anglais) (C) (4,1/5) - PEGI 3

Cyan, le studio indépendant qui a créé la version originale, a réinventé Myst en repartant de zéro pour la réalité virtuelle. Cette version VR du jeu propose de nouveaux graphismes, du son, des interactions et même une randomisation des puzzles en option.

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

