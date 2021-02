Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est une simulation de ping-pong (05/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous invite à faire du sport avec Eleven Table Tennis qui est un simulateur de ping-pong visant à offrir un réalisme maximum. Jouable en solo ou en multi, il plonge vraiment le joueur en totale immersion et il suffit de quelques minutes pour complètement oublier que nous ne sommes pas devant une vraie table. Prévoir de l'espace pour jouer sinon, gare aux chocs contre les murs ou les meubles ! Le jeu est en français et compatible avec le cloud saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

Eleven Table Tennis (15,99 € 19,99 € -20 %) (900 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3

Simulateur de tennis de table, il est possible de jouer contre des adversaires en ligne ou de s'entraîner contre l'IA. Avec une physique conçue pour être aussi réaliste que possible, vous oublierez vite que vous êtes en réalité virtuelle.





