Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un sport très américain ! (07/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous invite à faire du sport avec une simulation de foot américain. Le jeu est en anglais pur et dur et n'est pas compatible avec le cloud saving. Pour rappel, vous trouverez la liste complète des jeux en français sur les Quest 1 et Quest 2 ici.

2MD: VR Football Unleashed (9,99 € 14,99 € -33 %) (1,16 Go) (anglais) (C) (4,1/5) - PEGI 3

2MD est un jeu de football VR contrôlé par le mouvement révolutionnaire. Dessinez les pièces, appelez les coups de feu, et lancez, remettez ou exécutez le ballon avant que l’horloge ne s’épuise !





