Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un wave shooter zombiesque incontournable ! (18/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un wave shooter qui propose une vraie histoire, des graphismes propres, une durée de vie plus que correcte, un mode multijoueur coopératif amusant et surtout, pour les complétistes, une vraie complexités à obtenir les trois étoiles dans tous les niveaux. Il est en français et cross-buy, ce qui signifie qu'en achetant la version Quest 1 et 2, vous bénéficiez aussi de la version PC gratuitement.

Drop Dead: Dual Strike Edition (12,99 € 14,99 € - 13%) (1,73 Go) (français) (C) (4,2/5) - PEGI 18

Un wave shooter zombiesque très fun avec une histoire qui tient la route, des armes assez badass et un mode horde en multijoueur sympa. Idéal pour commencer les jeux de tir en VR.





Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

