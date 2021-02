Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour nous place dans la peau d'un sorcier puissant (02/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous offre la possibilité de devenir un sorcier et de lancer des sorts grâce à diverses gestuelles à maîtriser. Téléportation, boules de feu et plein d'autres sorts nous permettent de lutter contre les vilains ennemis (gobelins, dragons...) qui peuplent ce monde Heroic-Fantasy. Un système de cartes (Fatecards) influe sur le déroulement du jeu et lui donne ainsi une rejouabilité plutôt importante. Les menus du jeu sont en français et les parties vocales - en anglais ou chinois - sont sous-titrées dns notre langue. Pour rappel, notre référencement des jeux Quest 1 et Quest 2 en français est ici.

The Wizards (16,90 € 24,99 € soit -32 %) (3,43 Go) (VOSTFR) (C) (4,2/5) - PEGI 12

The Wizards est un jeu d'action-aventure primé avec un système unique pour lancer des sorts avec des gestes de la main et une narration et un doublage de Jason Marnocha.





