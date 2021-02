Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour nous place dans un stand de tir et c'est vraiment excellent ! (10/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu qui nous transporte dans un stand de tir. GunClub VR offre la, possibilité de tirer avec des armes hyper réalistes et reproduites avec soin. Côté manipulation, il faut charger, armer pour pouvoir tirer et tout se fait, là aussi, de manière réaliste. Côté scénarios, cela part de la libération d'otages, en passant par du Sniper ou encore de l'élimination de zombies... tout cela sur cibles. La durée de vie est excellente avec de la personnalisation et des améliorations à gogo, le tout devant se payer avec de l'argent gagné lors des diffférentes missions effectuées. Ajoutez-y un bac à sable idéal pour se défouler ou s'entraîner et vous avez un jeu qui nous amuse sans discontinuer depuis déjà longtemps. enfin, GunClub VR affiche un perfect avec sa localisation en français, sa compatibilité avec le cloud saving et le fait qu'il soit cross-buy.

Gun Club VR (16,99 € 19,99 € -15 %) (1,4 Go) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 7

Jeu de tir sur cible qui offre un réalisme impressionnant, de nombreuses armes et accessoires à débloquer. Un incontournable.





