Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour nous transforme en souris dans un jeu VRaiment INCONTOURNABLE (11/02/2021)

;Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu qui nous transpose dans la peau de Quill, une jeune souris qui rêve de grandeur et va devoir partir dans une quête dont nous, joueur devenu lecteur, faisons partie. Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique et indispensable. Enfin, Moss est localisé en français que ce soit au niveau des voix (excellentes) et des textes. Si jamais vous cherchez tous les autres jeux en français, la liste se trouve ici.

Moss (16,12 € 29,99 € -46 %) (2,64 Go) (français) (C) - PEGI 7

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion à un joueur, une nouvelle licence de Polyarc créée pour la réalité virtuelle (VR). Moss propose tous les éléments des meilleurs jeux : des personnages attachants, des combats captivants et une exploration fascinante. Sans oublier, les incroyables possibilités offertes par la réalité virtuelle.





