Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour est un excellent Visual Novel à fins multiples (07/03/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents grosses soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu d'aventure en réalité virtuelle qui affiche des graphismes superbes et une histoire à embranchements multiples qui promet de nous tenir en haleine pendant des heures et des heures. Au travers de multiples rencontres et des nombreux dialogues, chaque choix modifie le cours de cette dernière. Altdeus: Beyond Chronos est en français via des textes bien placés et agréables à lire.

Altdeus: Beyond Chronos (31,99 € 39,99 € -20 %) (1,81 Go) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 12

Plongez dans le futur avec Altdeus: Beyond Chronos, une aventure de science-fiction pleine de batailles de robots, de musique pop et d'émotion. Présentant l'un des plus grands scénarios de ramification jamais créés dans un jeu en réalité virtuelle avec 15 à 20 heures de jeu, Altdeus vous placera dans la peau de Chloé, une pilote des forces de l'Humanité combattant d'énormes organismes hostiles connus sous le nom de Meteora.

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démos gratuites.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1