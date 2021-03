Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour nous immerge en VR dans un album de coloriage (01/03/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous plonge dans un album de coloriage, activité qui est toujours un loisir amusant pour les petits et les grands qui souhaitent exprimer leur créativité. Avec Color Space, ce n'est pas simplement des pages ou des images qu'il faut ainsi colorier, mais une scène complète vue de l'intérieur. Color Space est en français et il est cross-buy ce qui signifie qu'il est aussi jouable sur PC via le LINK ou Virtual Desktop.

Color Space (6,99 € 9,99 € -30 %) (1,57 Go) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 3

Les albums de coloriage sont un loisir amusant pour les petits et les grands qui souhaitent exprimer leur créativité. Mais imaginez que vous puissiez entrer dans l'album... Avec Color Space, vous ne vous contentez pas de colorier une scène : vous la coloriez de l'intérieur.

Muni d'une palette et d'une baguette de coloriage, vous voilà transporté dans 16 superbes univers en noir et blanc. Coloriez-les, arbre par arbre et fleur par fleur.

Au fil de votre coloriage, les scènes prennent vie devant vos yeux. Les rivières coulent, les oiseaux volent, les planètes tournent, les météorites brillent. L'ambiance sonore réagit à chacun de vos coups de baguette.

Vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'App Lab qui propose des nouveautés indépendantes et même quelques démo gratuites.

