Daily Deal Oculus Quest 2 : l'application en promotion du jour permet de voyager (20/01/2020)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le titre mis en avant aujourd'hui n'est pas un jeu mais une application qui permet de voyager, s"eul ou à plusieurs, sans bouger de son salon. Récupérant les données de Google Earth/Google Street, il permet d'être au coeur de tous les endroits du monde où nous aimerions pouvoir aller via une immersion en 360°. Franchement sympa, elle est malheureusement en anglais (menus et reconnaissance vocale si vous avez envie de l'utiliser) et il faudra certainement un peu de temps aux anglophobes pour bien maitriser tous les menus. À ce sujet, notre référencement des jeux Quest 1 et 2 en français est ici.

Wander 7,99 € au lieu de 9,99 € (-20 %) (364 Mo) (anglais) (C) (3,8/5) - PEGI 3

Depuis le confort de votre salon, vous pouvez vous téléporter presque partout dans le monde - que vous souhaitiez traverser le London Bridge, flâner dans les jardins du Taj Mahal ou assister à l'énormité des grandes pyramides d'Égypte - une exploration illimitée vous attend!





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

