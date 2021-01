Daily Deal Oculus Quest 2 : en promotion aujourd'hui, un jeu pour flipper grave et toujours deux packs action et réflexion (22/01/2020)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le jeu du jour est un jeu d'horreur qui, malgré un PEGI 12, n'est pas à faire essayer aux plus jeunes et aux plus peureux. Sans être inoubliable, pour ceux qui ont déjà de la bouteille dans le genre « jeux flippants », il fait le job et offre cinq « enquêtes » dans le monde démoniaque de la possession. En anglais, cela ne ne devrait pas poser trop de soucis aux anglophobes. À ce sujet, notre référencement des jeux Quest 1 et 2 en français est ici.

The Exorcist: Legion VR 17,49 € 24,99 € (-30 %) (1,6 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 12

The Exorcist: Legion livre cinq histoires et présente une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier d'exorciste et découvrez des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées.





Pendant les soldes, il y a en plus des packs multi-jeux en promotion :

Duo Pack Relax with Peaceful Puzzlers : 29,99 € au lieu de 39,98 € (-24 %)





Tetris Effect (29,99 €) (2,95 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3

Jouer à Tetris en totale immersion dans un monde virtuel coloré. Ajoutez une bande-son qui assure et vous avez la plus originale façon de jouer à Tetris . Aussi addictif que l'original, vous risquez de partir pour de nombreuses sessions. Tsuro - Le Jeu du Sentier (9,99 €) (228 Mo) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 3

Tsuro - Le Jeu du Sentier est un jeu de stratégie-réflexion. Il faut créer son chemin sans jamais qu'il nous sorte du plateau de jeu. Les sentiers des autres joueurs peuvent aussi nous mener dans la mauvaise direction et même hors du plateau ! Les sentiers se croisent et se rejoignent, et les choix que vous faites affectent tous les sentiers du plateau.



Solaris Offworld Combat (24,99 €) (2,05 Go) (français) (I) (4,6/5) - PEGI 12

Solaris Offworld Combat est un jeu de tir multijoueur. Participez à des matchs à 4 contre 4 au cours desquels vous allez courir, sprinter et glisser dans une arène à la recherche d'armes et d'objets pour éliminer vos adversaires Sairento Untethered (19,99 €) (1,67 Go) (français) (I) (3,6/5) - PEGI 12

Sarteinto est un FPS qui propose d'être dans la peau d'un cyber-ninja. Effectuez des quadruple sauts, des courses murales, des glissades puissantes, des retournements arrière et même manipulez le temps. Équipez-vous de katanas, d'armes à feu, d'arcs, de glaives à lancer, de shurikens, de kunais et plus encore - ils sont tous à disposition.





L'offre pour les Duo Packs est valable pour les achats sur Oculus.com entre le 15 janvier 2021 à 19 heures et le 22 janvier 2021 à 19 heures. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

