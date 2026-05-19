Darksiders Warmastered Edition chevauche désormais la PS5 et la Xbox Series

Darksiders Warmastered Edition reprend la route sur consoles actuelles. THQ Nordic annonce que cette version remasterisée du jeu d’action-aventure est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une sortie effective ce 19 mai 2026. Une nouvelle bande-annonce accompagne ce lancement, histoire de remettre en avant War, premier Cavalier de l’Apocalypse, dans une aventure qui mêle combat, exploration, énigmes et esthétique inspirée des comics. Cette arrivée sur PS5 et Xbox Series permet surtout de remettre en circulation un épisode apprécié, dans des conditions techniques mieux adaptées aux machines actuelles.





Le jeu promet un rendu en 4K native, une animation stable à 60 images par seconde et la prise en charge d’un mode Photo. THQ Nordic présente cette nouvelle mouture comme une façon plus confortable de redécouvrir Darksiders Warmastered Edition, sans transformer pour autant l’identité du titre d’origine. L’intérêt principal repose donc sur l’amélioration de l’affichage et de la fluidité, plutôt que sur une refonte complète du contenu.

Pour rappel, Darksiders Warmastered Edition place le joueur dans la peau de War, accusé d’avoir déclenché trop tôt l’Apocalypse et provoqué une guerre entre le Paradis et l’Enfer. Déchu de ses pouvoirs, il obtient une dernière chance de retourner sur Terre afin de découvrir la vérité et de punir les responsables. Le jeu alterne affrontements contre anges et démons, donjons infestés, zones dévastées, montée en puissance du personnage et utilisation d’armes angéliques, démoniaques ou terrestres. Le principe reste celui d’un action-aventure musclé, porté par une mise en scène sombre et un univers de fantasy post-apocalyptique.

Les conditions de mise à niveau varient selon les consoles. Les possesseurs de la version PlayStation 4 peuvent passer à la version PlayStation 5 pour 9,99 €. Sur Xbox, la situation est plus avantageuse, puisque les joueurs possédant la version Xbox One reçoivent la mise à niveau vers Xbox Series X|S sans frais supplémentaires. Cette différence de traitement risque logiquement de faire réagir, même si le tarif demandé sur PS5 reste limité.

Côté prix, la version Xbox Series X|S est annoncée à 29,99 €, tandis que le tarif de la version Xbox One augmente également pour passer de 19,99 € à 29,99 €. Sur PlayStation, la version PS4 reste disponible à 19,99 €, alors que la version PS5 est lancée à 29,99 €. Le positionnement tarifaire confirme une volonté de réinstaller le jeu dans les catalogues actuels, tout en conservant une porte d’entrée moins chère sur PS4.

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Darksiders Warmastered Edition Xbox Series X

Darksiders Warmastered Edition Xbox Series Xssortie n’a évidemment pas le même impact qu’un nouvel épisode, mais elle permet à Darksiders Warmastered Edition de rester accessible dans de meilleures conditions sur les consoles récentes. Pour les nouveaux venus, c’est l’occasion de découvrir un classique de l’action-aventure des années 2010 dans une version plus fluide. Pour les anciens joueurs, l’intérêt dépendra surtout de l’attachement à War et de l’envie de relancer cette épopée, notamment grâce à la 4K, aux 60 images par seconde et au mode Photo. En attendant un éventuel retour plus ambitieux de la licence, ce lancement entretient la présence de Darksiders auprès du public console actuel.