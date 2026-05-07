Demeo fête ses 5 ans avec de nouveaux rangs et une réduction anniversaire

Lancé il y a cinq ans, Demeo fête aujourd’hui un anniversaire important pour Resolution Games. Le jeu d’aventure coopératif multiplateforme, pensé comme une transposition numérique de l’ambiance des soirées jeux de société, célèbre cette étape avec une mise à jour dédiée à sa communauté. Le studio accompagne cet anniversaire avec cinq nouveaux rangs de joueur, de nouvelles récompenses cosmétiques et une promotion limitée sur certaines boutiques.

Depuis ses débuts, Demeo s’est imposé comme une expérience sociale centrée sur la coopération, les quêtes partagées et les affrontements contre les forces du mal autour d’une table virtuelle. Dans son communiqué, Resolution Games rappelle que le jeu a permis de réunir des aventuriers du monde entier, quelles que soient les plateformes utilisées. Cinq ans plus tard, le titre continue donc d’élargir sa progression tout en cherchant à récompenser les joueurs les plus fidèles.

Tommy Palm, PDG de Resolution Games, souligne que Demeo est devenu au fil du temps un jeu de plateau numérique très populaire, dépassant les attentes initiales du studio. Il insiste aussi sur l’importance de la communauté, revenue année après année pour partager de nouvelles aventures. Cette mise à jour anniversaire est ainsi présentée comme un cadeau adressé aux joueurs qui ont accompagné le titre depuis son lancement.

Concrètement, la mise à jour du cinquième anniversaire ajoute cinq nouveaux rangs de joueur. Ces derniers viennent enrichir la progression et s’accompagnent de nouvelles récompenses cosmétiques liées à chaque rang. Resolution Games indique également avoir effectué des mises à jour du backend, avec notamment une mise à jour du moteur Unity, afin de garantir la sécurité et la stabilité du jeu sur l’ensemble des plateformes compatibles. L’objectif est donc double, offrir de nouveaux éléments de progression tout en consolidant les fondations techniques du titre.





Les célébrations concernent l’ensemble de l’écosystème multiplateforme de Demeo. Le jeu est disponible sur de nombreux supports compatibles, dont Meta Quest, SteamVR, SteamPC, PlayStation VR2, PlayStation 5, PICO, Apple Vision Pro, iPad, Mac, Android XR et l’Epic Games Store. Cette large présence permet aux joueurs de se retrouver sur différentes machines, dans l’esprit coopératif qui a toujours porté le projet.





Pour marquer l’événement, Demeo bénéficie également d’une réduction anniversaire de 55 %. L’offre est valable jusqu’au 7 mai sur Steam et jusqu’au 11 mai sur Meta Horizon. Le prix promotionnel annoncé est de 17,99 euros. Cette remise vise autant les nouveaux venus que les vétérans souhaitant convaincre leur groupe de reprendre la route du donjon.

Avec cette mise à jour, Resolution Games ne cherche pas à bouleverser la formule de Demeo, mais plutôt à prolonger son suivi et à célébrer sa communauté. Entre nouveaux rangs, récompenses cosmétiques et ajustements techniques, le jeu profite de son cinquième anniversaire pour rappeler qu’il reste l’un des piliers du jeu de plateau numérique coopératif en réalité virtuelle et sur écrans compatibles. Les dés sont donc relancés, et l’aventure continue pour les groupes prêts à retourner dans le donjon.