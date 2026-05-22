Destiny 2 c'est (bientôt) terminé, Bungie arrête les frais et va probablement encore licencier

Une conclusion tragique pour la Saga du Destin





Avec son extension La Forme Finale parue en juin 2024, Destiny 2 avait eu droit à une belle conclusion de sa Saga de la Lumière et des Ténèbres, un point d'arrêt bien mérité pour de nombreux joueurs. Ses Épisodes Échos, Revenant et Hérésie ont ensuite proposé des épilogues de certaines intrigues, tout en semant des graines pour le futur, même si cette dernière saison n'a pas été aidée en France en l'absence d'une VF, avec une gestion calamiteuse des sous-titres...

Plutôt que de s'arrêter là, Bungie a lancé en juillet dernier Les Confins du Destin, première extension d'une Saga du Destin faisant enfin passer à l'action les Neuf. Malgré un lore excitant et plein de promesses, elle a marqué le début de la fin pour le jeu, avec notamment l'introduction du Portail. L'absence de contenu saisonnier et une mise à jour majeure Fer et Cendres qu'il est préférable d'oublier (la quête exotique Héliostat n'a toujours pas de doublage français plus de sept mois après son lancement...) n'ont ensuite pas aidé à redresser la barre. En décembre est sorti Rebelles, DLC inspiré par Star Wars et conçu en partenariat avec Lucasfilm, faisant davantage office de saison à gros budget en termes de contenu.

Depuis, c'est la traversée du désert, sans la feuille de route promise, avec une mise à jour Ombre et Justice devant être renommée à la suite de son report au 9 juin (au lieu du 3 mars), puis un long silence radio en dehors des évènements en jeu et autres éléments communautaires. Tout a pris fin ce jeudi soir avec un message sur les réseaux et un article remplaçant l'habituelle TWID. Dès les premiers mots, le coup de couteau émotionnel a frappé. N'espérez plus partir explorer Old Chicago avec Lodi dans Shattered Cycle ni découvrir comment « lier les Neuf » et encore moins savoir en quoi devait consister The Alchemist, il n'y aura plus d'autre extension, car le développement de Destiny 2 va s'arrêter.

Un ultime baroud d'honneur





La mise à jour du 9 juin se nomme donc désormais Monument de Triomphe et sera la dernière de Destiny 2 en tant qu'ajout de contenu pour ce jeu live-service qui aura donc été alimenté pendant plus de huit ans et demi. Vous trouverez ci-dessous une traduction du message annonçant cette bien triste nouvelle :

Pendant près de douze ans, nous avons eu la joie et l'honneur d'explorer l'univers de Destiny avec vous. À travers les hauts et les bas, les surprises et les triomphes, construire Destiny aux côtés de nos joueurs a été un privilège monumental. Même si notre amour pour Destiny 2 reste intact, il est devenu évident qu'après La Forme Finale, le moment est venu pour nos mondes partagés, et pour Destiny, de vivre au-delà de Destiny 2. Alors que notre attention se tourne vers un nouveau départ pour Bungie, nous allons commencer le travail de conception de nos prochains jeux. C'est pourquoi, le 9 juin 2026, nous publierons la dernière mise à jour de contenu live-service pour Destiny 2, marquant ainsi le début de cette nouvelle aventure pour notre studio. Bien que le développement actif touche à sa fin, nous veillerons à ce que Destiny 2 reste jouable, tout comme le premier Destiny l'est aujourd'hui. De nombreux changements apportés à cette ultime mise à jour visent à faire de Destiny 2 un lieu accueillant pour les joueurs qui souhaitent y revenir. Nous sommes fiers de Destiny 2, des lieux où il nous a menés et de l'héritage qu'il a créé. Grâce à vous, notre univers est vaste, bâti sur des années d'histoires partagées, d'aventures et de victoires. Du Cosmodrome au Cœur Pâle, en passant par la Frontière hors la loi, nous avons tissé avec vous tous des souvenirs impérissables et des liens d'amitié. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers tous ceux qui ont fait ce voyage avec nous. Du fond du cœur, merci, et à bientôt parmi les étoiles.

Quant au contenu en lui-même de cette mise à jour, nous en ferons le point dans un article dédié, mais il montre clairement que l'équipe a fait tout son possible pour satisfaire certaines requêtes, dommage qu'il ait fallu en arriver là pour cela.

LA FIN, et après ?





En mettant de côté Destiny Rising, le jeu mobile développé par NetEase qui en est actuellement à sa Saison 4 et se déroule dans une autre réalité, faut-il y voir un abandon pur et simple de cet univers ? En se fiant au texte de l'article, certaines tournures de phrase pouvaient donner de l'espoir...

Mais ça, c'était avant que Jason Schreier ne vienne enfoncer le couteau dans la plaie béante qu'a été cette journée de jeudi pour les fans de la licence. Dans un article sur Bloomberg, il a évoqué les conséquences de la fin du développement de Destiny 2 sur le studio, selon ses sources familières avec le sujet. Actuellement, le personnel chercherait à pitcher de nouveaux projets, Bungie n'ayant toujours pas prévu la production d'un Destiny 3... Pour le moment, aucune des idées émises, que ce soit dans l'univers de Destiny ou non, n'a reçu le feu vert.

Bungie court (encore et toujours) à sa propre perte





Alors qu'une bonne partie des joueurs n'a cessé de demander un nouveau jeu qui pourrait repartir sur des bases saines, après des années de contenus narratifs saisonniers et extensions supprimés, et un point d'arrêt qui était pourtant évident, le management n'a donc jamais effectué LE choix le plus évident, préférant poursuivre avec son bateau de Thésée sans même tenter d'en faire une expérience un minimum complète pour un nouveau venu, contrairement à Destiny premier du nom. Toujours selon l'article, des discussions ont eu lieu pour retravailler D2 et le rendre plus approchable pour les débutants, en vain.

En début d'année 2026, les responsables ont finalement décidé de stopper les frais, en partie pour rediriger des ressources sur Marathon qui, malgré ses qualités, n'en reste pas moins qu'un jeu de niche qui pour le moment n'a pas été un succès financier. Une partie des développeurs a donc été déplacée sur l'extraction shooter ces derniers mois, mais quid des autres ? Eh bien, toujours selon Jason Schreier, Bungie prévoit encore des licenciements. Diminuer les effectifs permettra de réduire les coûts, mais cela n'aidera pas à délivrer plus de contenu ou créer quoique ce soit de nouveau. Nous en avons fait l'amère expérience avec Destiny 2, notamment après la vague de départs de l'été 2024, entraînant une dégradation de la qualité du jeu (virer une partie de l'équipe QA n'est jamais une bonne chose) et une réduction progressive de ses nouveautés.

Bref, c'est le serpent qui se mord la queue depuis déjà bien longtemps et nous pouvons craindre le pire pour Bungie, Sony ayant déjà fermé bien trop de studios ces dernières années... Avec la dépréciation à répétition de ses actifs par le géant japonais, qui doit bien regretter son rachat à 3,6 milliards de dollars, il est pour le moment difficile de voir un avenir radieux pour le studio de Bellevue, mais espérons que cela finisse par changer.

Si Marathon vous intéresse, il est actuellement vendu à partir de 35,99 € chez Gamesplanet.