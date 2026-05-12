Directive 8020 lance la Saison 2 de The Dark Pictures, l’horreur spatiale s’invite sur PS5, Xbox Series et PC

Directive 8020 est désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Développé par Supermassive Games, le studio derrière Until Dawn, The Quarry et la série The Dark Pictures, ce nouvel épisode marque aussi le lancement de la Saison 2 de l’anthologie horrifique. Après plusieurs récits ancrés dans des registres plus classiques, le studio change d’échelle et propulse sa formule narrative dans un décor de science-fiction. Cette fois, l’horreur ne vient plus d’une vieille malédiction ou d’un tueur tapi dans l’ombre, mais d’un organisme extraterrestre capable de semer le doute au cœur d’un équipage isolé.

L’histoire prend place alors que la Terre se meurt et que l’humanité cherche une ultime chance de survie. Située à douze années-lumière, la planète Tau Ceti f représente un espoir pour les derniers survivants. Le vaisseau-colonie Cassiopeia est envoyé vers cette destination, mais la mission bascule lorsque l’appareil s’écrase et que son équipage découvre qu’il n’est pas seul. La menace principale repose sur un organisme extraterrestre capable d’imiter ses proies, ce qui transforme rapidement la survie en exercice de paranoïa collective.

Ce point de départ permet à Supermassive Games de jouer avec un thème classique, mais toujours efficace, celui du doute. Qui est encore humain, qui ne l’est plus, et à quel moment faut-il faire confiance à un autre membre de l’équipage ? Le studio présente Directive 8020 comme une évolution majeure de sa formule, avec des menaces en temps réel, des mécaniques de survie et une approche plus directe que dans les précédents épisodes. Le joueur n’est plus seulement placé face à une succession de choix narratifs, puisqu’il doit aussi composer avec l’exploration à la troisième personne, l’infiltration et des outils pensés pour renforcer la tension.

Cette orientation donne à Directive 8020 une dimension plus active. Là où certains épisodes de The Dark Pictures se rapprochaient parfois du film interactif, cette nouvelle entrée veut davantage impliquer le joueur dans les déplacements, l’observation de l’environnement et la gestion immédiate du danger. Les confrontations avec la créature doivent ainsi gagner en présence, puisqu’il ne s’agit plus seulement d’attendre la prochaine décision importante, mais aussi de survivre à des situations plus organiques. Cette évolution ne transforme pas la série en jeu d’action pur, mais elle cherche clairement à donner plus de poids à la présence physique du joueur dans le vaisseau.





L’une des autres nouveautés mises en avant concerne les Turning Points, un système pensé pour mieux visualiser les embranchements narratifs et revenir sur certaines décisions. Cette mécanique doit permettre d’explorer plusieurs fins, de découvrir des chemins alternatifs et de mesurer plus clairement le poids de certains choix. Elle pourrait aussi rendre l’expérience plus accessible aux joueurs qui veulent comprendre la structure narrative sans forcément relancer toute l’aventure depuis le début. Pour une anthologie fondée sur les conséquences, cette fonction répond à une attente réelle, puisqu’elle rend l’arborescence plus lisible sans retirer l’importance des décisions.

Le casting met également en avant Lashana Lynch, connue pour No Time to Die, The Woman King ou encore Bob Marley One Love. Elle incarne Brianna Young, une astronaute placée au cœur de cette mission devenue cauchemardesque. Sa présence confirme l’ambition cinématographique du projet, dans la continuité des productions précédentes de Supermassive Games. Grâce à la performance capture, le studio continue de miser sur l’interprétation, les expressions faciales et la mise en scène pour faire exister ses personnages au-delà de simples archétypes de film d’horreur.

Directive 8020 peut être joué en solo, mais conserve aussi l’une des particularités sociales de la série avec le mode Movie Night. Ce mode coopératif local permet à cinq joueurs de se répartir les membres de l’équipage et de vivre l’aventure ensemble, chacun pouvant influencer le destin du groupe à travers ses choix. Le multijoueur en ligne n’est pas disponible au lancement, mais il est prévu dans une mise à jour ultérieure. Le jeu garde ainsi cette dimension de soirée interactive, où les discussions entre joueurs peuvent devenir aussi importantes que les décisions prises à l’écran.





Avec cette sortie, The Dark Pictures ouvre donc sa Saison 2 sur un territoire plus froid, plus technologique et plus incertain. L’inspiration autour de l’isolement spatial, de la contamination et de l’imposture donne à Directive 8020 une identité immédiatement différente des précédents épisodes. Reste maintenant à voir comment les joueurs accueilleront cette évolution, entre narration à embranchements, survie en temps réel et ambiance de huis clos extraterrestre. Sur le papier, Directive 8020 apparaît comme une tentative de renouveler la formule sans l’abandonner, en déplaçant simplement la peur vers un espace où la confiance devient presque aussi dangereuse que la créature elle-même.