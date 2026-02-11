Directive 8020 : le prochain jeu de la série The Dark Pictures se trouve enfin une nouvelle date de sortie

Une nouvelle directive pour le lancement





Après Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, The Devil in Me et Switchback VR, Supermassive Games compte bien poursuivre son anthologie horrifique The Dark Pictures avec Directive 8020, un projet teasé dès fin 2022 et qui promet toujours de nous faire peur, mais dans l'espace et le futur cette fois ! Si les joueurs vont bientôt pouvoir arpenter Tau Ceti IV dans l'extraction shooter Marathon de Bungie, ce survival horror prendra de son côté place sur Tau Ceti f, à bord de l'épave du Cassiopeia. Sa première bande-annonce remontant à l'été 2024 avait introduit l'une des cinq protagonistes : Young, ayant les traits de l'actrice Lashana Lynch, désormais bien connue après ses rôles dans le MCU, Mourir peut attendre ou encore The Woman King. Avec des créatures extraterrestres métamorphes en guise d'antagonistes, l'équipage dont elle fait partie n'est pas au bout de ses peines... et il ne faudra faire confiance à personne.

Alors que sa sortie était initialement fixée au 2 octobre 2025, elle avait été repoussée à la première moitié de cette année, tandis que le studio licenciait de nombreux développeurs. Une nouvelle date a finalement été dévoilée ce mardi au détour d'une vidéo nous replongeant dans l'ambiance. Désormais, Directive 8020 sortira le 12 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Un point sur les mécaniques de gameplay





La vidéo sert à mettre en avant les choix auxquels nous serons confrontés, pouvant mener directement à la mort des autres membres d'équipage au moindre doute concernant l'identité de ce qui se trouve en face de nous. Le système d'embranchements à la Detroit: Become Human est aussi rappelé, permettant de réviser une action et la cascade de conséquence qu'elle entraîne. De plus, nous apercevons rapidement du gameplay en dehors du vaisseau, sur cette représentation fictive de Tau Ceti f.

Des bonus gratuits pour les premiers acheteurs





L'éditeur Bandai Namco proposera Directive 8020 aussi bien en boîte qu'au format numérique, avec une incitation à le prendre day one. En effet, le bonus de précommande n'est rien d'autre qu'une mise à niveau gratuite vers l'édition numérique Deluxe, même en l'achetant en physique ! Il est toutefois précisé que cela dépendra des stocks.

