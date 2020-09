Disgaea 6: Defiance of Destiny annoncé en exclusivité sur Switch !

Vous vous souvenez de la traditionnelle carte de vœu estivale de Nippon Ichi Software que nous avions partagée avec vous en août ? Oui, le style artistique laissait penser que ces personnages pourraient avoir un lien avec la licence Disgaea, et ce sera bien le cas puisque le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase du jour a tout simplement dévoilé Disgaea 6 !

De son nom complet Disgaea 6: Defiance of Destiny, ce nouvel épisode sera exclusif à la Switch et sortira durant l'été 2021. Nous y incarnerons un zombie du nom de Zed (non, pas de lien avec Borderlands dood !) qui deviendra plus fort grâce aux Ultra-Réincarnations et dont l'objectif sera de venir à bout du vil Death-tructor divin. Tout cela s'annonce bien délirant avec un niveau maximum de 99 999 999 et des dégâts dépassant le quadrillion, vraiment ? D'anciens personnages feront apparemment leur retour comme Laharl et, pour la première fois, les graphismes seront en 3D avec un gameplay ajustable.

Les promesses sont belles, il ne reste plus qu'à attendre d'en savoir plus à son sujet.