Disney+ : les sorties de la semaine en France avec The Mandalorian épisode 6, The Clone Wars épisode 7...

Le vendredi, c'est sorties, en tout cas sur Disney+. Les nouveautés sont mises en ligne par vague chaque fin de semaine, histoire d'occuper les abonnés comme il faut pour le week-end suivant.

Alors, quelle nouveauté allez-vous regarder en premier aujourd'hui ? ???? pic.twitter.com/zAdyhHRAVY — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 17, 2020

En ce vendredi 17 avril, le programme est pour beaucoup composé de la suite des séries Disney Originals, avec notamment l'épisode 6 de The Mandalorian et le nouveau chapitre de Star Wars: The Clone Wars, qui s'approche doucement, mais sûrement, du grand final de l'ultime saison désormais prévu pour le 4 mai. Pour le reste, il faudra se contenter du documentaire Cosmos : Une odyssée à travers l'univers, du film Le Journal d'un Dégonflé : Ça fait suer ! et de saisons supplémentaires de L'Incroyable Dr Pol.



ORIGINALS High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

Épisode 5

Le Monde selon Jeff Goldblum

Épisode 5

Star Wars: The Clone Wars

Épisode 9 - Saison 7

The Mandalorian

Épisode 6

A vous chef!

Épisode 4

Journal d'une Future Présidente

Épisode 5

Fourchette se pose des questions

C'est quoi l'amour

Il était une fois les Imagineers

Épisode 5

Sous les Feux de la Rampe

Épisode 5

Chien Guide d'Aveugle en Devenir

Épisode 5

Mariages de Rêve

Épisode 5 - Saison 2

Projet Héros Marvel

Épisode 5

Dimanche en Famille

Épisode 24

Une journée à Disney

Épisode 20

L'Atelier de Justin

Épisode 20 NOUVEAU SUR DISNEY+ Cosmos : Une odyssée à travers l'univers

Le Journal d'un Dégonflé : Ça fait suer !

L'Incroyable Dr Pol - Saisons 11 et 12

