DOOM: The Dark Ages jette un froid avec son DLC Revelations et la Morgue 3.0, l'excitation est à son comble

Un froid infernal pour rafraîchir notre été





En mai 2025, Bethesda et id Software sortaient DOOM: The Dark Ages, une préquelle à DOOM (2016) et DOOM Eternal nous faisant suivre les aventures du Slayer lorsqu'il faisait partie des Sentinelles d'Argent D'Nur. Dès l'annonce de ses éditions, nous savions qu'il bénéficierait lui aussi d'une campagne en DLC post-lancement, mais nous n'avions eu aucun détail à son sujet jusqu'à présent. Il aura fallu patienter jusqu'au XBOX Games Showcase 2026 pour enfin découvrir cette extension baptisée Revelations (c'est à la mode en ce moment) et sa date de sortie. Ce n'est pas plus mal, car les fans vont avoir du mal à attendre après avoir vu cette bande-annonce, entre les nouveautés de gameplay et déjà quelques éléments de lore excitants.

DOOM: The Dark Ages - Revelations est attendu le 7 juillet 2026, vendu séparément 19,99 € ou inclus dans l'édition Premium. Le jeu est pour rappel disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass.

Bande-annonce VF

Une nouvelle campagne glaciale





Après une référence des actions du Slayer dans DOOM: The Dark Ages par la Khan Maykr et un peu d'action avec le combo Scie-bouclier et Super shotgun, la vidéo nous montre une scène où il fait face au Conseil des Enfers, qui va le condamner pour ses actes, l'envoyant dans un royaume gelé qualifié de prison mentale. Son armure sera en grande partie détruite, nous permettant de le voir à visage découvert, et plusieurs plans suggèrent qu'il faudra la faire reforger au fil de l'intrigue. Mieux encore, le bouclier brisé va être remplacé par la Lance à chaîne (Chain Spear), créant ainsi de nouvelles opportunités de gameplay toujours aussi violentes.

Blessé et trahi, le Slayer se retrouve projeté dans un purgatoire dont il ne pourra s'échapper qu'en affrontant des vérités perturbantes avec l'aide d'un mystérieux allié. Il doit s'enfuir de la prison de son esprit et combattre une abomination pour remettre ses disciples sur le chemin de la liberté. Comprenant de nouveaux niveaux, démons et mystères, Revelations s'ouvre sur une nouvelle dimension de combat. La redoutable lance à chaîne propose aux Slayers un système de combat unique et satisfaisant, qui récompense la maîtrise par une puissance et une mobilité accrues.

Bande-annonce VO

Puzzles, démons et mystères inédits seront de la fête, mais pas seulement. Le trailer tease ce qui s'apparente à une séquence bien rétro (le Underhalls de Doom II ?), ainsi qu'une sorte de flashback où il est appelé Taggart ! Oui, comme Flynn Taggart dans le roman. Les révélations devraient donc clairement être au rendez-vous, surtout que nous apercevons une mystérieuse silhouette féminine et une peluche rappelant Daisy. Enfin, l'antagoniste qui s'attaque au Slayer semble être Marok. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Du contenu gratuit pour tous





Le 7 juillet sortira également la Morgue 3.0 (Ripatorium), qui améliorera donc ce mode arène ajouté l'été dernier. Au programme, toujours plus de personnalisation, des options de préréglages personnels et de la génération de code améliorée. Si vous achetez le DLC Revelations, trois cartes inédites, des démons et des armes améliorées pourront y être utilisés une fois son scénario terminé.

Actuellement, DOOM: The Dark Ages est vendu 71,99 € chez Gamesplanet sur PC et dès 48,99 € sur consoles chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST DOOM: The Dark Ages, du sang, des démons et un peu de fraîcheur