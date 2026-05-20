[DOSSIER] Google I/O 2026, Gemini 3.5 et Gemini Omni, Google veut imposer son assistant partout

Si nous avons vu dans notre précédent article comment Google Search se transforme en assistant capable de comprendre, surveiller et agir, la Google I/O 2026 a révélé que cette mutation dépasse largement le moteur de recherche. Search montre la nouvelle interface, mais Gemini incarne le moteur agentique que Google veut installer dans tout son écosystème.

La nuance est importante. Google ne présente plus Gemini comme un simple outil conversationnel à ouvrir pour poser une question, générer un texte ou résumer un document. L’entreprise veut en faire une couche d’interaction transversale, capable de relier Search, Android, Chrome, Gmail, Calendar, Photos, Workspace, YouTube et les futurs appareils connectés. Gemini devient progressivement le fil conducteur entre l’utilisateur, ses données, ses services et ses actions numériques.





Cette stratégie repose sur une idée simple. L’IA ne doit plus seulement répondre, elle doit faire. Le terme clé de cette Google I/O 2026 est donc bien celui d’agentique. Une IA agentique ne se contente pas de produire une réponse finale, elle peut comprendre une intention, découper une tâche, utiliser des outils, suivre une progression et accompagner l’utilisateur dans la durée. C’est ce passage de la réponse à l’action qui distingue le nouveau Gemini d’un chatbot classique.

Gemini 3.5 occupe ici une place centrale. Google présente cette nouvelle génération comme une base conçue pour les workflows complexes, le codage et les agents IA. Gemini 3.5 Flash doit notamment combiner rapidité, raisonnement et capacité d’action. Pour devenir utile au quotidien, Gemini doit être assez fluide pour ne pas ralentir l’utilisateur, mais assez solide pour gérer des tâches qui demandent plusieurs étapes.

Cette évolution technique peut sembler abstraite, mais elle change concrètement l’usage. Un assistant qui répond à une question reste un outil ponctuel. Un assistant qui organise une mission, garde le contexte, suit un objectif et agit sous la direction de l’utilisateur devient une interface de travail. Avec Gemini 3.5, Google veut passer d’une IA qui parle à une IA qui exécute.

Gemini Omni complète cette stratégie sur le terrain de la création. Ce modèle est pensé pour créer à partir de différents types d’entrées, avec la vidéo comme premier terrain d’expression. Texte, image, vidéo et consignes en langage naturel peuvent ainsi servir de base à une production ou à une modification. Gemini Omni veut rendre la création plus conversationnelle, en permettant de décrire le résultat attendu plutôt que de manipuler chaque outil séparément.





Pour les créateurs de contenus, l’enjeu est évident. Modifier une vidéo, produire une variation, adapter un format ou générer un contenu à partir de plusieurs sources pourrait devenir plus direct. Cela ne remplace pas le regard éditorial, le montage ou la créativité humaine, mais cela peut accélérer certaines étapes. La création multimodale devient l’un des terrains où Google veut faire de Gemini un outil aussi utile aux particuliers qu’aux professionnels.

Cette première partie montre donc un changement de statut. Gemini n’est plus seulement un concurrent de ChatGPT, Copilot ou Claude dans une interface de discussion. Il devient un socle logiciel destiné à s’infiltrer dans les usages quotidiens. La vraie annonce n’est pas seulement l’arrivée de Gemini 3.5 ou de Gemini Omni, mais la place que Google veut donner à son IA dans tout son univers.