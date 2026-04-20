Dragon Ball FighterZ : Gokû SSJ4 de DAIMA date son arrivée dans une bande-annonce musclée

Un affrontement entre Super Saiyajin 4 bien différents





En octobre dernier, à l'occasion de l'EVO France 2025, Bandai Namco avait surpris les joueurs de Dragon Ball FighterZ en annonçant un nouveau personnage jouable, des années après l'ajout de C-21 (blouse de laboratoire). L'heureux élu n'était autre que Gokû SSJ4 de Dragon Ball DAIMA, la dernière série en date qui s'est vite fait oublier. Son arrivée était alors prévue pour ce printemps 2026 et c'est donc tout naturellement que nous avons eu de ses nouvelles à l'occasion de la Battle Hour 2026 la nuit dernière, bande-annonce à l'appui :

La vidéo nous ressert tout d'abord l'affrontement entre Gokû et Majin Buu (Kid Buu) de la fin de l'œuvre originale, avant d'enchaîner sur la transformation en Super Saiyajin 4, qui comme dans l'anime est attribuée au fait que le protagoniste se serait durement entraîné après ce combat. Si la justification est toujours aussi douteuse, Arc System Works a de son côté encore fait des merveilles pour nous faire apprécier ce design et l'aura qu'il dégage. Nous découvrons donc son moveset au travers d'une joute à sens unique servant à le mettre en valeur, avant que le plat principal ne se montre. Qui de Gogeta SSJ4 (GT) ou de cette nouvelle forme (DAIMA) est le plus puissant combattant ? Jeu vidéo oblige, il n'y a évidemment pas de réponse préétablie ici, juste une confrontation de Kame Hame-Ha explosive !

Une date de sortie imminente





Si ce Son Gokû (SS4, DAIMA) vous vend du rêve, sachez que sa sortie est prévue pas plus tard que ce mercredi 22 avril, vendu au sein d'un Pack DAIMA incluant également trois vignettes Z et avatars de hall, ainsi que 12 variations de couleurs par défaut, qui changeront celle du pantalon de notre guerrier. Le prix n'est toutefois pas encore connu.

Si Dragon Ball FighterZ vous intéresse, il est toujours vendu chez Gamesplanet sur PC à partir de 50,99 €.

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