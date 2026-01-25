Dragon Ball : un mystérieux projet AGE 1000 annoncé avec un personnage inédit créé par Akira Toriyama

Le projet AGE 1000





C'est ce dimanche que Bandai Namco, Toei Animation et la Shūeisha organisaient au Makuhari Messe de Shiba près de Tokyo le Dragon Ball DAIMATSURI, un évènement encore jamais vu pour célébrer le 40e anniversaire de la licence Dragon Ball, malheureusement sans son créateur Akira Toriyama. Pour autant, le défunt mangaka n'a pas fini de nous surprendre, puisque l'un de ses derniers travaux nous intéresse à présent. En effet, il nous était promis la révélation d'un nouveau jeu vidéo et elle a bien eu lieu, au détail près que nous n'en connaissons pas vraiment l'intitulé. Faites place à la première vidéo du projet AGE 1000 !

Un nouveau protagoniste qui a la classe





Bandai Namco nous promet donc quelque chose de nouveau pour son prochain jeu tiré de la licence et a introduit ce drôle de personnage aux cheveux blancs portant un habit le rattachant directement à la Capsule Corporation de Bulma et son père. Les couleurs rappellent le costume de Great Saiyaman de Gohan avec ce mélange de vert, rouge et noir. Le bout de ses bottes rappelle quant à elles celles de Vegeta. De plus, il arbore un blason avec ce qui semble être écrit G5 (ou du japonais stylisé), ainsi que le chiffre 7 sur son bras droit. Outre le dessin original du maître, c'est surtout son modèle 3D qui est à l'honneur, faisant apparaître un écran à son poignet pour créer une salle d'entraînement virtuelle avec des ennemis qu'il fracasse. Petite chorégraphie avec bruitages propres à l'anime et vague d'énergie, c'est propre.

Mais le plus intrigant vient ensuite, avec le teasing d'un autre personnage dont le code couleur de sa chaussure et du bas de son pantalon fait immédiatement penser à Vegeta, ce qui pousse notre héros à passer en Super Saiyajin ! Vous noterez que le passage menant à cette transformation montre Piccolo, Freezer, Trunks du futur, Cell, Majin Buu, Beerus, Broly, Gohan, Vegeta et enfin Gokû, l'inscrivant dans la continuité de cet univers.

Les premiers détails du projet AGE 1000





Un petit point sur la chronologie de l'œuvre originale s'impose. L'œuvre originale débute en l'an 749 et se conclut en 784 avec le 28e Tenkaichi Budokai. Si Super et DAIMA se sont greffés à cette continuité depuis, GT la prolongeait de son côté jusqu'en 790 et même 889 avec le TV Special A Hero's Legacy mettant en scène Gokû Jr..

Ce nouveau jeu se déroule donc bien après les aventures que nous avons pu apprécier et même des Xenoverse (850 et 852), à la même époque que Dragon Ball Online, jeu en ligne qui a fermé ses portes depuis bien longtemps. Pour autant, rien ne dit qu'il y aura un quelconque lien avec ce MMO, dont divers éléments avaient d'ailleurs été repris dans les Xenoverse et DB Heroes. L'éditeur précise donc qu'il s'agira d'un tout nouveau monde Dragon Ball, avec des personnages entièrement originaux auxquels Akira Toriyama a donné vie.

Ce projet AGE 1000 n'est pas attendu avant 2027 sur des plateformes non spécifiées, mais sa présence sur les chaînes internationales de Bandai Namco suggère un jeu sur consoles et PC. Davantage de détails seront dévoilés lors de la Dragon Ball Games Battle Hour 2026 les 18 et 19 avril prochain. En attendant, les fans ont de quoi discuter.

Actuellement, la version de base de Dragon Ball Xenoverse 2 est vendue en promotion à 5,40 € chez Gamesplanet.