DRAGON BALL: Sparking! ZERO, l'attente touche à sa fin, le DLC Super Limit Breaking NEO est enfin daté !

L'arrivée de Super Limit Breaking NEO est imminente !





En début d'année, Bandai Namco annonçait que Spike Chunsoft était en train de développer un DLC payant pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, en plus d'autres contenus gratuits depuis rendus disponibles. Cette extension baptisée Super Limit Breaking NEO nous avait ensuite mis des étoiles plein les yeux en avril, nous promettant alors notamment plus de 30 nouveaux personnages jouables, répliquant en quelque sorte le concept des suites de jeux de l'ère PS2.

Nous savions que sa sortie surviendrait dans le courant de l'été, mais n'avions plus eu de nouvelle jusqu'à ce jeudi. Le producteur Jun Furutani a donc pris la parole en vidéo pour nous présenter tout ce qui nous attend et annoncer que ce DLC sera mis en vente la semaine prochaine, le jeudi 30 juillet sur PS5, Xbox Series X|S et PC ! Pour ne pas changer, les possesseurs d'une Switch ou Switch 2 devront ronger leur frein...

Un point sur les nouveautés payantes





Le nouveau mode solo faisant intervenir Zeno se nommera Aventure brise-limites et nous fera incarner notre personnage favori, que nous développerons au fil des combats et évènements. Les déplacements sur la carte du monde coûteront de l'endurance, affectant les PV lors des affrontements. Il faudra donc choisir judicieusement, tout en sachant que des conditions difficiles fourniront plus d'XP et que des senzu seront offerts en quantité limitée. À cela s'ajoutera des Arts de Combat à équiper en fonction de notre nombre de SP, avec des points à répartir entre six statistiques (PV, Attaque, Défense, Vitesse de charge du Ki, Dégâts de Blast et compétences, Récupération de la jauge de Skill), et que certains PNJ pourront nous enseigner. Et bien évidemment, les Dragon Ball seront à récupérer.

En jouant par la suite avec dans un autre mode hors ligne, notre combattant conservera ses statistiques améliorées. Autant dire qu'avec le roster colossal du jeu, les plus acharnés devraient en avoir pour leur argent, bien que le prix n'ait pas été communiqué. Vous retrouverez à nouveau ci-dessous la liste des personnages inclus avec ce DLC, à laquelle nous avons ajouté les annonces du moment en gras :

4 nouveaux combats en mode Episode Battles :

: Yamcha ;



Tenshinhan ;



Krilin ;



Cell (Forme parfaite).

33 nouveaux personnages :

: Baddack (Super Saiyajin) ;



C-8 ;



Champa ;



Cheelai ;



Chichi ;

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Chilled ;



Devilman (NDLR, ce dernier n'apparaît pas sur le site officiel japonais) ;



Général Blue ;



Grand-père Son Gohan ;



Hell Fighter 17 / C-17 de l'Enfer ;



Jaco ;



Kaio Shin ;



Ma Junior / Piccolo Jr. ;

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Ma Junior (géant) ;

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Mighty Mask (Trunks et Goten) ;



Nam ;



Paikuhan ;



Piccolo Daimaō ;



Roi Végéta ;



Sauzer ;



Sélipa ;



Son Gokû (Tenkaichi Budokai) ;

;

Sū Shinron ;



Super C-17 ;



Tao Pai Pai ;



Tenshinhan (Tenkaichi Budokai) ;

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Tōma ;



Trunks (GT) ;



Trunks (GT) (Super Saiyajin) ;



Uub (enfant) ;



Vegeta (GT) ;



Vegeta (GT) (Super Saiyajin) ;



Zangya.

4 nouvelles arènes : Palais Divin, Kame House, Toundra glaciale et Stratosphere (Planète Vegeta et Terre).

Une mise à jour gratuite pour tous





Quant aux autres nouveautés déjà promises, il n'y aura pas besoin de passer à la caisse pour en profiter. Ainsi, les ajustements de gameplay et nouvelles mécaniques que sont le Boost Sparking! et le Blast enchaîné pourront être appréciés par tous, logique afin de ne pas créer de disparité en ligne. Trois variantes d'arènes préexistantes feront également leur apparition à cette occasion.

Boost Sparking! - Il permettra aux joueurs de dépenser une importante quantité de Skill Stock afin d'augmenter davantage leur puissance d'attaque lorsqu'ils sont en mode Sparking!. En contrepartie, une fois l'effet terminé, leurs statistiques seront temporairement réduites.

- Il permettra aux joueurs de dépenser une importante quantité de Skill Stock afin d'augmenter davantage leur puissance d'attaque lorsqu'ils sont en mode Sparking!. En contrepartie, une fois l'effet terminé, leurs statistiques seront temporairement réduites. Blast enchaîné - Une nouvelle mécanique qui crée une opportunité de suivi supplémentaire après avoir projeté un adversaire au loin. En passant à un allié de réserve et en poursuivant l'assaut avec une attaque à distance (blast), les joueurs pourront infliger des dégâts considérables.

Actuellement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est vendu à partir de 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.