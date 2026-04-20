DRAGON BALL: Sparking! ZERO nous régale avec les nouveautés de son DLC Super Limit Breaking NEO, le mode Survie daté

Un contenu qui va faire des étincelles





Si la principale attraction de la Battle Hour 2026 a été l'annonce en bonne et due forme de DRAGON BALL XENOVERSE 3, nous avons également eu droit à bien d'autres nouveautés pour les jeux déjà disponibles, à commencer par DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Lors du Dragon Ball DAIMATSURI, une mise à jour gratuite pour ce printemps et un DLC payant avaient été révélés. Nous avons désormais bien plus de détails à leur sujet et il y a de quoi bien chauffer la communauté. Faites place à l'extension Super Limit Breaking NEO !

Le détail des nouveautés





Derrière cet intitulé qui rappelle le nom japonais de Budokai Tenkaichi 2 (Sparking! NEO) à une époque où les sorties annualisées se succédaient en lieu et place des DLC, c'est un contenu bien gourmand qui va être proposé dans le courant de l'été 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), les joueurs Switch devant attendre plus longtemps sans plus de précision. En plus de nombreux combattants et éléments de personnalisation, nous aurons droit comme prévu à un mode de jeu solo inédit, qui fera intervenir Zeno. Il y aura visiblement une série d'adversaires plus ou moins puissants à battre, répartis sur une carte du monde, le tout agrémenté d'un système de progression pour le personnage choisi.

Quatre stages s'ajouteront à la maigre liste de base, avec du classique et des nouveautés propres à DBS, à se demander pourquoi il n'y en a pas davantage. Mais ce n'est pas tout, car le gameplay va être amélioré avec de nouvelles mécaniques (Chain Blast, Sparking! Boost). Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la chanson ZERO de Hironobu Kageyama.

Plus de 30 nouveaux personnages , dont :

, dont : Baddack (Super Saiyajin) ;



C-8 ;



Champa ;



Cheelai ;



Chilled ;



Devilman ;



Général Blue ;



Grand-père Son Gohan ;



Jaco ;



Kaio Shin ;



Mighty Mask (Trunks et Goten) ;



Nam ;



Paikuhan ;



Piccolo Daimaō ;



Roi Végéta ;



Sauzer ;



Sélipa ;



Sū Shinron ;



Super C-17 ;



Tao Pai Pai ;



Tōma ;



Trunks (GT) ;



Trunks (GT) (Super Saiyajin) ;



Uub (DBZ) ;



Vegeta GT ;



Vegeta GT (Super Saiyajin) ;



Zangya.

Plus de 20 objets de personnalisation (costumes et Super attaques).

4 nouveaux stages :

: Kami's Palace ;



Kame House ;



Bitter Tundra ;



Stratosphere (planète Vegeta et Terre).

Nouveau mode de jeu.

Du contenu gratuit en approche





Avant tout ça, les joueurs vont pouvoir profiter du mode Survie au travers d'une mise à jour qui sera déployée le 21 avril (peut-être le 22 par chez nous selon l'heure). Là encore, les consoles de Nintendo ne sont pas concernées pour le moment. Il y aura le choix entre du match à mort jusqu'à ce que nos personnages n'aient plus de vie (Deathmatch Battle) et une succession d'affrontements pour venir à bout des 208 combattants du roster (Round Robin) avec différentes règles possibles (solo, en équipe, DP).

Si avec tout ça, DRAGON BALL: Sparking! ZERO vous fait de l'œil, sachez qu'il est actuellement vendu en promotion à seulement 31,79 € chez Gamesplanet.