DRAGON BALL: Sparking! ZERO va faire le plein de contenu avec des personnages appréciés, stages et modes supplémentaires !

À l'occasion du Dragon Ball DAIMATSURI, les annonces ont été multiples, que ce soit du côté de l'animation avec le retour de Dragon Ball Super ou en jeu vidéo avec le projet AGE 1000. Bandai Namco en a également profité pour nous donner des nouvelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, que Spike Chunsoft n'est pas près de lâcher. Après un lancement sur Switch 2 et Switch en fin d'année dernière, le studio tease désormais un nouveau DLC ne faisant pas partie du Season Pass.

Une pluie de nouveautés attendues





Oui, des combattants additionnels sont prévus, avec à minima Baddack en Super Saiyajin, Piccolo Daimaō, Super C-17, Devilman (ce sont ses pieds face à Gokû Black), Grand-père Son Gohan, Champa, Tao Pai Pai, Zangya et Paikuhan ! De nouveaux costumes et Super attaques sont également prévus, ainsi que des stages supplémentaires, dont la Kame House ! Oui, il était temps. De plus, ce DLC inclura également un nouveau mode en solo. Les fans de Budokai Tenkaichi 3 seront donc ravis, même si certains critiqueront le fait de devoir repasser à la caisse pour du contenu qui « aurait dû » être là de base, puisque présent à l'époque. Au moins, l'équipe a entendu les retours et comblera nos attentes.

Toutefois, il va falloir se montrer encore un peu patient, comme l'indique la feuille de route qui a été introduite en vidéo par le producteur Jun Furutani. Mais il y aura de quoi patienter avec dès ce lundi l'arrivée du mode Mission 100 qui revient également de Tenkaichi 3. Comme son nom l'indique, il consistera en une centaine d'affrontements avec des conditions prédéfinies. Il sera suivant au printemps par un mode Survie non expliqué pour le moment. Sur les consoles de Nintendo, le retard va commencer à être rattrapé avec la sortie des DLC du Season Pass dans les prochains mois.

Ajouts sur PS5 / Xbox Series X|S / PC 26 janvier - Mise à jour gratuite : mode Mission 100.

Printemps 2026 - Mise à jour gratuite : mode Survie.

Été 2026 - Nouveau DLC. Ajouts sur Switch 2 et Switch Hiver 2026 - Hero of Justice Pack (DLC 1).

Printemps 2026 - DAIMA Character Pack 1 (DLC 2), DAIMA Character Pack 2 (DLC 3) et Shallot (Extra DLC).

Actuellement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est vendu 62,99 € chez Gamesplanet.

