Dragon Ball Xenoverse 2 : l'ultime DLC du jeu venant clôturer la Saga du Futur présente son contenu avant sa sortie

Page 1 : Date de sortie, bande-annonce et détails du Chapitre 4 de la Saga du Futur de Dragon Ball Xenoverse 2

Un ultime DLC en approche pour DBX2





Toutes les bonnes choses ont une fin, même du côté des jeux live service. Si à l'époque, tout portait à croire que Dragon Ball Xenoverse 2 se conclurait après son Ultra Pack 2, Bandai Namco avait décidé de remettre une pièce dans la machine. Depuis, il a proposé bien d'autres DLC et évènements in-game à sa communauté, une bonne manière de continuer à le rentabiliser tout en développant en parallèle sa suite. Legendary Pack 1 et 2, Conton City Vote Pack, Hero of Justice Pack 1 et 2... les ajouts n'ont pas manqué avant que ne sorte la Saga du Futur, un dernier arc narratif que les joueurs suivent désormais depuis 2024, découpé en quatre parties, auquel s'est même ajouté un pack Dragon Ball DAIMA pour surfer sur le dernier anime en date.

Jusqu'à présent, les machinations de Fu avaient mis en avant Broly (DBZ), Gokû Black et Vegeta dans le Chapitre 1, tandis que Jiren et les Dieux de la Destruction étaient au cœur du Chapitre 2. Quant au Chapitre 3, dont vous pouvez retrouver les détails en page suivante (vidéos et contenu), il faisait la part belle à Freezer s'alliant à Fu et attaquant Conton City, avec au passage une forme s'inspirant un peu de Black Freezer du manga DBS.

Au printemps, durant la Battle Hour 2026, une bande-annonce teaser avait été mise en ligne et venait bien faire comprendre que les presque dix années d'existence du jeu touchaient à leur fin avec l'arrivée dans le courant de l'été du Chapitre 4, nous promettant une ultime bataille.

Date de sortie et présentation du Chapitre 4 de la Saga du Futur





Sans trop de surprise, nous découvrons la forme Ultra Super méchant de Chronoa qui avait été teasée, de même que la nouvelle transformation de Gokû qui en est tout le contraire. Et alors que c'est toute l'histoire de Dragon Ball et ses personnages qui sont au bord de l'annihilation, Fu lui aussi aura droit à une apparence et des pouvoirs inédits pour faire de lui un bon boss final, sans pour autant la rendre jouable à moins d'une surprise.

En amont du lancement prévu ce mercredi 8 juillet 2026, l'éditeur a prévu de délivrer chaque jour des informations, que nous rajouterons à cet article.

Contenu du Chapitre 4 de la Saga du Futur Nouveaux personnages jouables Chronoa (Ultra Super méchant) - Détails le 6 juillet.

Gokû (nouvelle forme) - Détails le 7 juillet. Nouveaux contenus additionnels Arc de missions bonus (x1).

Quêtes parallèles (x2).

Attaques supplémentaires (x4).

Costumes et accessoire (x6).

Super Âmes (x4).

Nouveau stage (x1).

Illustrations d'écran de chargement (x8).

Quête à difficulté élevée : Ultra Time Patrol Battles.

Galerie du temps (illustrations et vidéos).

Après tout ça, les regards vont donc désormais se porter uniquement sur DRAGON BALL XENOVERSE 3, attendu en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Espérons qu'une édition regroupant l'ensemble des DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 à moindre coût finisse par voir le jour. En attendant, si vous jouez sur ordinateur, Gamesplanet propose le jeu et ses contenus à petits prix.