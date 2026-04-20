DRAGON BALL XENOVERSE 3 : un futur radieux pour la licence dévoilé dans une magnifique bande-annonce animée

XENOVERSE 3 est enfin une réalité !





Plus tôt cette année, lors du Dragon Ball DAIMATSURI, Bandai Namco avait dévoilé le projet AGE 1000, un nouveau jeu vidéo dont l'intitulé suggérait qu'il se déroulerait dans le futur de la licence. Une fuite de la branche sud-asiatique de l'éditeur avait par la suite vendu la mèche quant à son identité : DRAGON BALL XENOVERSE 3 ! C'est sans surprise de ce côté qu'il vient d'être officialisé lors de la Battle Hour 2026 de Los Angeles au travers d'une magnifique bande-annonce en majeure partie animée, sur laquelle a œuvré Toei Animation.

Les premiers détails et personnages





Pour commencer, le protagoniste que nous suivions principalement dans cette vidéo se nomme Brett et fera donc partie de nos nouveaux compagnons d'aventure, lui qui porte un habit rappelant évidemment les tenues de l'école Tsuru Sen. Nous le voyons entre autres partir en mission pour le compte de la Capsule Corporation, se transformant alors avec cette apparence rappelant Great Saiyaman pour rejoindre le personnage aux cheveux blancs qui avait été introduit précédemment.

Si vous n'aimiez pas son design, sachez qu'il s'agit juste de l'avatar masculin du joueur, qui devrait donc pouvoir être modifié comme nous y a habitués la licence jusqu'à présent. Sa version féminine a aussi été dévoilée, en plus d'être aperçue dans la séquence animée. Des visages familiers seront toujours là, à savoir Piccolo, Gamma 1 et... Bulma ! Oui, malgré les siècles écoulés, elle sera toujours aussi resplendissante, bien plus que dans GT d'ailleurs.

Ce que nous montre cette bande-annonce





Outre les éléments confirmés, la séquence est riche en indices sur ce qui nous attend, bien qu'il ne s'agisse pas d'éléments de gameplay. Pour commencer, cette ville futuriste n'est autre que la Capitale de l'Ouest (West City), d'où est native Bulma, en témoigne le nom de la banque inscrit sur un bâtiment. De son côté, la tour géante est évidemment la Capsule Corp Tower. Références à l'université locale, à un singe géant (Ohzaru) et même à un dinosaure, l'univers qu'a laissé Akira Toriyama parlera toujours autant aux fans. À ce sujet, Akio Iyoku et le producteur Masayuki Hirano n'ont eu de cesse d'évoquer le défunt mangaka pour parler du projet. Il serait peut-être temps d'arrêter de se cacher derrière son nom pour la moindre décision, même si le développement a évidemment débuté bien avant son décès.

Vient ensuite le thème du menu de Xenoverse que Brett passe au profit d'une chanson pop à la mode. Le logo Fry-Pan avec les cornes fait lui penser à celles de Gyūmaō, le père de Chichi et arrière-grand-père de Pan. Cela veut-il dire que nous la verrons adulte ? Le « loubard » bien caractérisé par sa coupe de cheveux en banane a lui une queue de singe, suggérant un lien de parenté avec les Saiyajin.

Après la transformation, l'animation laisse place à de la 3D et potentiellement une séquence tirée du jeu, qui met donc l'accent sur le fait d'incarner un « héros ». Enfin, la séquence finale nous montre une vaste pièce bien mal rangée, avec un drôle de drone et une vue sur la ville qui pourrait donc être le premier aperçu in-game de ce nouveau terrain de jeu... avec Bulma venant se crasher par la fenêtre. Notez l'étrange tour de cou flottant qu'elle arbore. Espérons tout de même que ce DRAGON BALL XENOVERSE 3 ne consiste pas juste à jouer au justicier urbain.

Un choix de plateformes sans surprise





Comme déjà évoqué lors de son annonce, DRAGON BALL XENOVERSE 3 ne sortira pas avant 2027 et nous savons désormais qu'il est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), lui qui est développé par Dimps. Oui, la Switch 2 est encore et toujours mise de côté, mais nous ne doutons pas que Bandai Namco finira bien par proposer un portage s'il y a un public à aller chercher dessus.

En attendant, Dragon Ball Xenoverse 2 et ses nombreux DLC sont disponibles chez Gamesplanet à petit prix.