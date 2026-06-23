DRAGON BALL XENOVERSE 3 introduit West City, ses personnages inédits et son gameplay, le fan service sera au rendez-vous !

Une excitante bande-annonce de gameplay pour DBX3





Après un premier teaser en février, Bandai Namco et Dimps avaient enfin proprement dévoilé DRAGON BALL XENOVERSE 3 en avril à l'occasion de la Battle Hour 2026. Oubliez Toki-Toki City, c'est à West City (la Capitale de l'Ouest) que l'action se déroulera dans le futur, en l'An 1000 du calendrier de l'œuvre d'Akira Toriyama. Alors que des informations inédites provenant du V Jump ont récemment fait leur apparition sur la Toile, l'éditeur vient de mettre en ligne une bande-annonce, qui introduit ce nouvel univers dans lequel notre avatar va être transporté, ainsi que de nombreux éléments de gameplay, dont un pour le moins inattendu qui justifiera l'apparition des personnages originaux du manga (entre l'An 749 et 784).

Le contexte de ce troisième épisode se précise





Une voix mystérieuse va donc nous invoquer à cette époque et notre personnage va donc se réveiller dans ce que nous supposons être l'appartement de Bulma, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo. Cette dernière va nous inviter à rejoindre la Great Saiyan Squad, ce qui ne sera pas du goût de Brett en premier lieu, puisqu'il nous prendra pour un voleur...

Parmi les personnages introduits, nous avons donc Gamma 1, qui va nous charger d'une mission : devenir étudiant à la WCU pour en apprendre davantage sur ce monde moderne. C'est là que nous croiserons la route de Lilica, ROM et Tap.

En tant que membre de la GS Squad, nous prendrons des poses ridicules typiques de la série et affronterons des criminels en plein cœur de la ville, qui semble assez vaste. Mais surtout, le trailer introduit le système de Soul Assist, qui nous transformera temporairement en un personnage du passé pour déclencher de redoutables attaques. Sont pour le moment confirmés : Trunks du futur, Piccolo (également présent à cette période), Krilin, Tenshinhan et Vegeta. Avec une telle mécanique, les DLC ont encore de beaux jours devant eux.

Notez que la transformation en Super Saiyajin est similaire au film DBS Broly avec les cheveux passant au vert juste avant de devenir blonds. Par ailleurs, l'éditeur précise qu'en fonction de la race choisie pour notre personnage, de nouvelles options seront disponibles en combat. Et évidemment, les Dragon Ball seront de la fête. Notez aussi le tranchage de queue d'un Oozaru faisant écho à Yajirobe, suggérant que Tap pourrait perdre le contrôle puisque c'est le seul ayant cet attribut pour le moment.

Pour rappel, DRAGON BALL XENOVERSE 3 est attendu en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). En attendant, Dragon Ball Xenoverse 2 est vendu à partir de 17,99 € chez Gamesplanet.