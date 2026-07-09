DRAGON BALL XENOVERSE 3 présente son gameplay en vidéo, loin d'être sans défauts

Du gameplay pour DBX3





Cette semaine, Dragon Ball Xenoverse 2 a tiré sa révérence avec un dernier DLC venant mettre un terme à sa Saga du Futur. Évidemment, le jeu va continuer de vivre dans les prochains mois, un 6e Festival des univers débutant d'ailleurs le 13 juillet. Mais désormais, c'est vers l'avenir que l'attention va être portée, avec un DRAGON BALL XENOVERSE 3 attendu l'année prochaine sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Après sa vidéo d'annonce en avril, nous avions pu découvrir il y a quelques semaines la ville de West City et ce nouveau monde de l'Âge 1000 dans lequel sera transporté notre avatar, le tout en parallèle d'une preview hands-off faisant suite à une présentation de l'éditeur. Pas de jaloux, tout le monde peut désormais découvrir ce que donne le gameplay du jeu au travers d'un nouvel aperçu de plus de six minutes.

Un premier aperçu clivant





Pour le moment, seules deux races jouables sont montrées en action, Terrien et Saiyajin. Fait amusant, l'avatar par défaut pour ce dernier est appelé J. Age, alors que les fans l'avaient justement surnommé John 1000. Les développeurs suivent visiblement bien les retours faits sur la Toile.

Nous avons tout d'abord droit à un aperçu de l'appartement que nous occuperons, qui pourra être personnalisé par la suite avec l'aide du robot COA, et de la ville de West City servant entre autres de hub. Mais le plus gros de la vidéo se concentre sur la complétion d'une mission en équipe avec d'autres membres de la Great Saiyan Squad (joueurs et PNJ), prenant place dans le glacier face à des soldats de Freezer et un Broly (DBS) bien déchaîné, entre autres. Forcément, cela pose des questions sur le pourquoi de leur présence à cette époque. Quant à l'interface, elle sera visiblement bien chargée, ce qui pourrait ne pas être aux goûts de tout le monde.

En plus du Soul Assist (appeler un personnage pour nous aider) et du Soul Change (se métamorphoser temporairement en un héros légendaire de la licence), les fans ont évidemment remarqué le timer d'une minute associé à la transformation en Super Saiyajin faisant office d'Éveil, une décision qui déplait déjà... Notez qu'en plus de ce compteur, l'icône montre alors le Super Saiyajin 3 avec une jauge se remplissant, sans nous expliquer ce qu'il se passe ensuite. La qualité visuelle fait également grincer quelques dents par moment et ne semble pas venir de la compression de YouTube, mais il s'agit après tout d'un jeu en cours de développement.

Bref, espérons que les éléments qui déplaisent soient ajustés ou au moins justifiés dans les prochains mois. En attendant, Dragon Ball Xenoverse 2 et ses DLC sont disponibles chez Gamesplanet en promotion.