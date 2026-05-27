Dragon Quest : une courte présentation à suivre ce mercredi pour célébrer le 40e anniversaire de la licence

Un anniversaire majeur fêté timidement





Le 27 mai 1986, Dragon Quest sortait au Japon, marquant le début d'une licence de jeux de rôle qui a conquis l'Archipel et les joueurs du monde entier. Ce mercredi marque donc les 40 ans de ce projet fondateur, qui a d'ailleurs pu être redécouvert l'an dernier dans DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Plus tôt dans le mois, le créateur Yūji Horii avait annoncé un livestream à cette date, évoquant alors l'annonce du prochain titre de la série et de nombreuses autres choses.

Cette vidéo fera donc office de « Mise à jour de la part de l'équipe DRAGON QUEST », ne durera qu'environ 10 minutes et sera diffusée à 15h00. L'horaire pensé pour l'international viendra ainsi conclure la journée au Japon, mais il faut bien avouer que la durée laisse songeur.

À quoi faut-il s'attendre ?





Pour rappel, la présentation des 35 ans en 2021 avait été riche en annonces et largement plus longue, ce qui laisse évidemment craindre qu'il n'y ait cette fois pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après tout, les sorties ont été nombreuses ces dernières années, avec encore dernièrement DRAGON QUEST VII Reimagined et DRAGON QUEST Smash/Grow sur mobiles.

Toutefois, un absent se fait désirer depuis son officialisation il y a donc déjà cinq ans : Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Il faut dire que la la licence a également été marquée par les décès de Kōichi Sugiyama et Akira Toriyama. Espérons que le projet évoqué par Yūji Horii soit donc bien celui-ci et non pas un autre spin-off, même si voir une refonte en HD-2D de la zénithienne ou un remake de DQVIII ou DQIX en ravirait plus d'un.

Il se pourrait que nous ayons l'annonce d'un portage Switch 2 de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime, dont la classification est apparue fin avril du côté de Taïwan.

Un beau cap franchi pour la trilogie de Roto





Enfin, sachez que les remakes en HD-2D ont collectivement dépassé les 4 millions d'exemplaires d'unités vendues et expédiées à travers le monde, comme annoncé par le compte officiel sur Twitter / X.

Actuellement, DRAGON QUEST VII Reimagined est vendu à partir de 45,29 € chez Cdiscount.