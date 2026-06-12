DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri, premiers détails attrayants et date de sortie bien placée pour l'aventure de Bianca et Nera

Page 1 : Date de sortie et première bande-annonce de gameplay de DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri

Date de sortie et trailer de Dragon Quest Monsters 4





Pour le Dragon Quest Day des 40 ans de la licence, Square Enix et Armor Project ont organisé une courte présentation qui a permis de découvrir DRAGON QUEST XII: Au-delà des rêves, nom donné au prochain épisode après le reboot de son développement. Un autre projet avait également été teasé, baptisé par chez nous DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri et qui au Japon est littéralement numéroté Dragon Quest Monsters 4, développé par TOSE. En dehors de ses héroïnes Bianca et Nera, ainsi qu'un aperçu de quelques créatures, nous n'en avions alors rien vu.

Tout était calculé puisque c'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que la révélation en bonne et due forme de son gameplay a eu lieu, en plus d'en découvrir la date de sortie. Les joueurs peuvent souffler, il évitera la rentrée ultra chargée pour débarquer le 3 décembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch et PC (Steam et Microsoft Store).

Les premiers détails





Bianca et Nera vont donc se retrouver dans ce fameux Royaume de Boisflétri après que Doudouleur leur ait rendu visite une nuit, et vont obtenir le pouvoir de rendre les monstres amicaux. Et c'est qu'il y en aura, l'éditeur promettant plus de 500 créatures différentes, dont des inédites ! De la synthèse sera évidemment présente pour en fusionner plusieurs, tout comme la possibilité de les entraîner afin de constituer l'équipe ultime à utiliser en combat. La fin de la vidéo introduit Pandora Oscuroni, qui est la sœur de Nera dans Dragon Quest V.

Bianca (Eva Feiler en anglais, Marina Inoue en japonais).

(Eva Feiler en anglais, Marina Inoue en japonais). Nera (Kimberley Capero en anglais, Kana Hanazawa en japonais).

(Kimberley Capero en anglais, Kana Hanazawa en japonais). Pandora / Debora (Rebecca Hanssen en anglais, Romi Park en japonais).

(Rebecca Hanssen en anglais, Romi Park en japonais). Doudouleur / Fluffy (Caius Nicholas en anglais, Yoshino Aoyama en japonais).

(Caius Nicholas en anglais, Yoshino Aoyama en japonais). Andréya / Fizzy (Harriet Carmichael en anglais, Hina Suguta en japonais).

Nous la retrouvons sur l'illustration utilisée pour la jaquette, réalisée par Hayato Yamamoto, tout comme un jeune garçon. Nous aurons le choix d'incarner l'héroïne de notre choix et d'en changer selon notre bon vouloir, les deux étant à la recherche des Feuilles de vie, un remède pour soigner leurs deux pères tombés malades et devant collaborer en mettant leurs différences de côté. Sauf que Boisflétri a été ravagé par des forces malveillantes et l'objet de leur quête éradiqué, qu'il va donc falloir faire revivre.

Une infinité de monstres aux personnalités variées - Retrouvez une multitude de monstres emblématiques de la série DRAGON QUEST, chacun doté de caractéristiques, attributs et talents uniques. Entraînez-les comme vous le souhaitez, synthétisez-les pour créer des créatures plus puissantes ou inédites, et composez votre propre équipe grâce à un système d'élevage très poussé !

Un monde imprévisible, qui stimule l'imagination - Explorez un monde où la ligne d'horizon est légèrement incurvée, révélant à chaque pas de nouveaux panoramas et des surprises qui renouvellent sans cesse l'aventure.

Aventurez-vous partout avec vos compagnons monstres - Parcourez librement le monde accompagné de vos monstres favoris, sans aucune restriction de taille ou d'espèce ! Composez votre équipe idéale et partez ensemble à la conquête de territoires inconnus !

Affrontez des meneurs de monstres du monde entier - Grâce aux fonctions en ligne, mesurez-vous à des joueurs du monde entier dans divers modes de combat, du duel compétitif aux affrontements plus informels. Mettez à l'épreuve votre équipe soigneusement entraînée et remportez des récompenses prestigieuses !

Un point sur les éditions





Si le jeu est vendu à un prix assez classique, il y aura également une édition Deluxe incluant, outre un énième Accès Anticipé inutile, des DLC avec du contenu assez sympathique. De là à parler d'éléments retirés pour les faire payer à part, il n'y a qu'un pas. Un gros collector fort onéreux est aussi au programme avec d'adorables goodies physiques. Bizarrement, tous ses éléments seront expédiés ensemble, mais pas dans un emballage commun, à croire que l'éditeur veut vraiment faire des économies sur tout... Et pour ne pas changer, la version Switch 2 sera vendue au format Carte clé de jeu...

Bonus d'achat de la version numérique Lot Viande à gogo (sert à apprivoiser des monstres) :

5 sacs de monstrobec ;



5 filets fumés ;



5 gigots.

La Maîtrise du meneur de monstres (uniquement pour l'édition Deluxe numérique) :

1 collier de vie et magie ;



10 sachets d'acroquettes ;



10 graines de compétences. Bonus d'achat anticipé (avant le 5 janvier 2027) Lot Démarrage d'aventure :

10 sacs de monstrobec ;



3 balles bonus ;



5 graines de compétences. Édition Standard - 59,99 € Le jeu DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri ; Édition Deluxe numérique - 94,99 € Le jeu DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri ;

48 heures d'Accès Anticipé ;

Lot de 4 contenus téléchargeables :

Le Super Tauppidum - Des donjons spéciaux avec des montres déjà apprivoisés où nous choisissons le rang et la famille de créatures pour améliorer les chances d'apparition ;

- Des donjons spéciaux avec des montres déjà apprivoisés où nous choisissons le rang et la famille de créatures pour améliorer les chances d'apparition ;

Exploramonstres - Mini-jeu où nous contrôlons une équipe de monstres (vitesse et saut), permettant de gagner des objets de crafting, points d'expérience et pièces d'or en fonction de la distance parcourue jusqu'à la destination ;

- Mini-jeu où nous contrôlons une équipe de monstres (vitesse et saut), permettant de gagner des objets de crafting, points d'expérience et pièces d'or en fonction de la distance parcourue jusqu'à la destination ;

L'anneau métallisant - Transforme les monstres proches en Gluant de métal, Gluant de mercure, Roi gluant de métal ou Mécachasseur, avec 30 minutes d'attente entre chaque usage ;

- Transforme les monstres proches en Gluant de métal, Gluant de mercure, Roi gluant de métal ou Mécachasseur, avec 30 minutes d'attente entre chaque usage ;

La carte V.I.P. du Parc safari - Permet d'obtenir des avantages dans le parc, dont des snacks, plus d'apparitions de monstres et un temps d'attente réduit entre chaque utilisation. Édition Collector - 219,99 € (boutique de Square Enix) Le jeu DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri en boîte ;

Un code de mise à jour vers l'édition Deluxe numérique ;

Ensemble de figurines (Bianca/Nera/Pandora) ;

Ensemble de figurines effet velours (Doudouleur/Poupouille/Andréya) ;

Trousse ronde et douce (Gluant avec de la viande) ;

Chiffon de nettoyage à motif monstrueux.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri sur Amazon si vous êtes intéressés. Tout un tas de visuels est à découvrir en page suivante.