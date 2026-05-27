DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri va remettre en avant deux héroïnes du 5e épisode

Un nouveau spin-off dans l'univers de DQV !





Si la présentation des 40 ans de Dragon Quest était majoritairement dédiée à DRAGON QUEST XII: Au-delà des rêves (Beyond Dreams), dont le développement ne semble pas encore proche de la conclusion, Yūji Horii avait un autre projet en stock pour faire patienter les fans, qui a donc fait office de one more thing plutôt sympathique.

Oui, les créatures iconiques de la licence vont de nouveau être mises en avant dans DRAGON QUEST MONSTERS : The Withered World ou Le royaume de Boisflétri dans notre langue.

Après un Dragon Quest Treasures qui mettait en scène de jeunes Érik et Mia issus de DQXI, ainsi qu'un Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres avec Psaro de DQIV, ce sont cette fois des versions enfantines de Bianca et Nera qui feront office de protagonistes, elles qui faisaient partie de nos camarades dans Dragon Quest V. D'ailleurs, au Japon, il se nomme Dragon Quest Monsters 4.

Notez que son logo arbore une lune et un soleil, suggérant que le cycle journalier pourrait avoir un impact dans le gameplay.

Des plateformes en attendant plus de détails





Pour le moment, nous savons simplement que DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch et PC (Steam et Windows), et ce prochainement, sans plus de précision. Le flot régulier de jeux de la série va donc se poursuivre.

Si Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres vous intéresse, il est vendu 39,99 € à la Fnac.